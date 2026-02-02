ОСАГО: что покрывает страховка? ​

Если вас постигло ДТП, в котором вы не виноваты, у вас есть право на компенсацию за поврежденное имущество, а это включает в себя не только ваш автомобиль, но также любое другое пострадавшее имущество, даже если это просто разбитый мобильный телефон. Давайте разберем, какие именно возмещения доступны в рамках вашего ОСАГО, какие виды имущества охватывает этот полис, каковы ограничения страховых выплат и что вам, возможно, не удастся компенсировать.

За что отвечает ОСАГО ​

ОСАГО (Обязательное страхование гражданской ответственности автовладельцев) это вид страхования, который покрывает вашу ответственность перед третьими лицами. Если владелец полиса ОСАГО совершил ДТП по своей вине, его страховая компания будет возмещать ущерб потерпевшим. Этот вид страхования охватывает повреждение не только автомобилей, но также другого имущества и даже ущерб здоровью или жизни пострадавших.

Поврежденное имущество в случае ДТП может быть разнообразным и не ограничиваться только автомобилями. В рамках договора ОСАГО компенсируется ущерб всем видам имущества, включая груз, элементы дорожной инфраструктуры, здания, заборы, а также имущество, находившееся в салоне или багажнике автомобиля, если оно пострадало в результате ДТП. Этот перечень также включает элементы экипировки, если речь идет о мотоциклистах, а также личные вещи, такие как мобильные телефоны и видеорегистраторы, и многое другое.

Получить компенсацию можно даже, если в результате ДТП пострадали дорожные ограждения, указатели направления, имущество на автозаправочных станциях, шлагбаумы и даже в случае гибели животных по вине владельца полиса ОСАГО — список довольно обширен.

Следует отметить, что в рамках ОСАГО виновник ДТП не обязан компенсировать убытки напрямую. Вместо этого компенсации осуществляются страховой компанией виновника, и они подпадают под установленные законом лимиты.

Какие ограничения установлены на компенсацию по ОСАГО ​

Ограничения на сумму компенсации при обращении к полису ОСАГО устанавливаются законом "Об ОСАГО" и составляют 400 тысяч рублей на каждого потерпевшего. Если в инциденте участвует несколько пострадавших, например, одному принадлежит поврежденное авто, а другому - поврежденный груз, каждый из них имеет право на возмещение ущерба в размере до 400 тысяч рублей. В случаях, где инцидент приводит к повреждению здоровья или угрозе жизни потерпевших, максимальная компенсация может составить до 500 тысяч рублей.

Если ограничение в 400 тысяч рублей не позволяет полностью покрыть убытки, пострадавший имеет право требовать остаток суммы у виновника ДТП. Очень часто подобные вопросы приходится решать в суде.

При расчете суммы возмещения, страховая компания учитывает также степень износа компонентов, которые требуют замены в процессе ремонта, как сообщается в СК "Согласие". Если имущество настолько повреждено, что его восстановление невозможно, потерпевшей стороне будет выплачено возмещение в размере реальной стоимости утраченного имущества на день наступления страхового случая, вычтя стоимость оставшихся ценных частей.

Как подать заявление о возмещении имущества по полису ОСАГО ​

Процесс подачи заявления о возмещении убытков действует независимо от вида поврежденного имущества, будь то ваш автомобиль, здание, инвентарь или личные вещи. Для начала, вам необходимо оформить ДТП в ГИБДД и подготовить документы, подтверждающие ваше право собственности на поврежденное имущество. Кроме того, вам потребуется заполнить заявление и обратиться в страховую компанию для организации экспертизы.

В качестве подтверждения вашего права собственности на поврежденное имущество могут служить разнообразные документы, такие как чеки, договоры купли-продажи, банковские выписки и другие подобные

Специалисты страховой компании также захотят осмотреть поврежденное имущество, которое было заслужено в ДТП, и это включает любое имущество, на которое вы имеете право и которое понесло ущерб в результате аварии.

Что нельзя ожидать в компенсации по полису ОСАГО ​

Существуют ситуации, в рамках которых нельзя ожидать компенсацию по полису ОСАГО, так как они исключены из перечня событий, подлежащих возмещению в соответствии с Федеральным законом № 40.

К одним из исключений относится случай, когда имущество потерпевшего не подтверждено документально. Также среди исключений встречается причинение морального вреда, упущенной выгоды или загрязнение окружающей среды. Не будут компенсироваться ущерб и убытки, возникшие в результате ДТП на учебной машине, а также в случае, если аварию спровоцировала перевозка негабаритного груза. Компенсация также не предоставляется, если повреждения произошли при автомобильных соревнованиях, испытаниях или учебных заездах учеников автошколы.

Следует помнить, что полисами ОСАГО не покрываются расходы, возникшие из-за повреждения имущества пассажиров общественного транспорта и других перевозчиков, которые имеют страхование ответственности в соответствии с законом "Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и порядке возмещения такого ущерба при перевозках пассажиров метрополитеном". В случае ДТП, пострадавшие пассажиры или потерпевшие, чье имущество повреждено в аварии, получают выплаты не по ОСАГО, а согласно договору страхования ответственности перевозчика.

Также, компенсации не ожидайте, если повреждены здания и сооружения, имеющие историко-культурное значение, изделия из драгоценных металлов и драгоценные и полудрагоценные камни, наличные деньги и ценные бумаги, предметы религиозного значения, произведения искусства и научные работы, а также другие объекты интеллектуальной собственности. Также не предоставляются компенсации, если владелец полиса обратился за возмещением ущерба после истечения срока, установленного в договоре.

Теперь, зная, за что отвечает полис ОСАГО, вы можете лучше понимать, какие виды ущерба он охватывает и как обращаться с этими видами убытков.