Не подтягивается КБМ со старых прав при оформлении полиса ​

Чтобы перенести скидку КБМ с предыдущего водительского удостоверения на новое при оформлении полиса ОСАГО, в блоке «Водители» установите галочку «Имеется старое ВУ».

Перенос КБМ со старых прав поддерживается следующими страховыми компаниями:

АльфаСтрахование, Росгосстрах, Согласие, Югория, Энергогарант, ВСК, Ингосстрах, Абсолют, СОГАЗ, ПАРИ, Ренессанс, Совкомбанк Страхование.

По остальным страховым компаниям техническая возможность переноса КБМ на данный момент отсутствует, однако на платформе АгентБрокер ведётся работа по расширению этого функционала.