Что такое КВС и КБМ в ОСАГО? ​

Каждый владелец транспортного средства обязан застраховать его по ОСАГО. Коэффициент возраста и стажа водителей (КВС) и коэффициент бонус-малус (КБМ) влияют на стоимость полиса. КВС отражает качество управления автомобилем, а КБМ - безаварийную езду. Проверить свой КВС можно в таблице расчета, а КБМ формируется автоматически в зависимости от стажа безаварийной езды. В 2022 году КВС изменился незначительно, а при страховании авто, зарегистрированного за рубежом, КВС равняется 1,7.

Как узнать свой КВС? ​

Узнать свой КВС очень просто. Это постоянная информация, которая не меняется и не требует расчетных данных. Достаточно проверить данные в таблице расчета КВС. Отметим, что при страховании прицепов КВС не применяется, а для юридических лиц КВС равен 1.8.

Как рассчитать КВС ОСАГО ​

При расчете КВС ОСАГО для полисов с несколькими водителями выбирается максимальный коэффициент, соответствующий самому молодому и неопытному водителю из перечисленных в полисе лиц. Стаж учитывается по дате получения водительского удостоверения соответствующей категории. КО равен 2.32 для физических лиц и 1.97 для юрлиц при неограниченной страховке, а КВС равен 1. Учитывая это, стоимость страховки может возрасти более чем в 2 раза, особенно если допущен к управлению молодой и неопытный водитель.

Как рассчитать КВС ОСАГО ​

При расчете стоимости ОСАГО используется КВС. Для выбора коэффициента принимается во внимание возраст и опыт водителя, а также количество допущенных к управлению лиц. Важно знать, что если в полисе указано несколько водителей, выбирается максимальный коэффициент – КВС самого молодого и неопытного из них. Для расчета стажа учитывается дата получения водительского удостоверения соответствующей категории.

При неограниченной страховке коэффициент ограничения количества водителей (КО) принимает значение 2.32 для физических лиц и 1.97 для юридических лиц, а КВС равен 1. Это значит, что стоимость страховки увеличивается более чем в 2 раза в случае неограниченного количества лиц, допущенных к управлению, особенно если среди них есть молодой и неопытный водитель.

Классы КБМ ​

Кроме этого, скидку можно получить за безаварийную езду, используя коэффициент бонус-малус (КБМ). Коэффициент зависит от количества аварий, произошедших по вине водителя и породивших выплаты пострадавшим.

После получения водительских прав, автоматически устанавливается 3-й класс и коэффициент 1.17. Дальнейшая логика состоит в том, что если за период с 1 апреля прошлого года по 31 марта текущего года не было выплат по ДТП, то 1 апреля текущего года ваш класс повышается на 1, что соответствует снижению коэффициента. Если в этот период были выплаты по ДТП, то класс понижается. Если за отчетный период произошло 4 и более ДТП, то класс понижается до М, независимо от предыдущего значения.

В 2022 году коэффициент бонус-малус стал более жестким для водителей, допустивших аварии, так как коэффициент за наименьший класс «М» увеличился с 2.45 до 3.92. Безаварийным водителям сделали небольшую скидку, уменьшив минимальный коэффициент с 0.5 до 0.46.

Максимальный класс – 13, ему соответствует коэффициент 0.46. Максимальная скидка от КБМ может составлять 54% стоимости страховки, и для ее получения необходимо в течение 10 лет не допускать аварий. Согласно статистике, большинство автолюбителей получают скидку 35%, что соответствует классу 10.

При участии водителя в ДТП и выплате страховых возмещений его класс снижается на 1-13 позиций. Класс 3 считается нейтральным и устанавливается для всех водителей без исключения, у которых нет истории страхования, например, при первом заключении договора. В этом случае КБМ равен 1 и не влияет на стоимость страховки. Классы 2, 1, 0 и М ведут к увеличению стоимости полиса на 76%, 125%, 194% и 292% соответственно. Класс М является наихудшим, за страхование в этом случае придется заплатить в 3,92 раза больше.

КБМ привязывается к конкретному физическому лицу, а не к автомобилю. Если в полисе указано несколько водителей, то класс присваивается каждому из них, а для расчета цены используется коэффициент водителя с наихудшим показателем. Если страховка оформляется на неограниченное количество допущенных к вождению лиц, то цена полиса определяется по владельцу транспортного средства.

Покупка нового автомобиля не приводит к сбросу КБМ, что означает, что сохраняется ранее заработанный бонус-малус. Если вы уже демонстрировали безаварийную езду в прошлом и приобретаете новый автомобиль, то вам не нужно начинать с начального коэффициента.

Насколько выгодно будет оформление страховки с учетом КБМ и КВС? ​

Минимальные значения коэффициентов для КБМ и КВС составляют соответственно 0,46 и 0,83. Если перемножить эти значения, получится 0,3818. Это означает, что водитель старше 59 лет с опытом вождения более 15 лет и без аварий за последние 10 лет будет платить за страховку почти в 3 раза меньше, чем водитель в возрасте 35-39 лет с опытом вождения от 3 до 4 лет и с безаварийным стажем в 1 год.