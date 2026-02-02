Штрафы ГИБДД ​

Как штрафы влияют на проходимость ОСАГО? ​

Страховые компании при расчете часто запрашивают список штрафов в ГИБДД и если у водителей есть нарушения, в большинстве случаев будет отказ. Мы рекомендуем проверять и оплачивать штрафы до оформления, чтобы повысить проходимость. Спустя 24 часа после оплаты, данные в ГИБДД обновятся и шанс оформления полиса вырастет.

Как проверяются штрафы? ​

Наши партнеры делают запрос по номеру СТС в сервисы ГИБДД и в случае нахождения штрафов, отображают их на странице. Вам же всего лишь нужно заполнить данные в разделе Сервисы - Штрафы.

Гарантировано ли, что мои деньги не похитят при оплате штрафов? ​

Оплата штрафов происходит через Небанковскую Кредитную Организацию Моби.Деньги, у этой организации есть лицензия Центрального Банка Российской Федерации и любое нарушение для них грозит большим штрафом со стороны ЦБ, поэтому они не будут связываться с плохими схемами.

Каков смысл подписки на данные по штрафам по электронной почте? ​

В случае оплаты штрафа в первые несколько дней, согласно законам РФ вы получаете скидку на оплату до 50% от штрафа, это позволяет значительно сэкономить на оплате штрафов при своевременной оплате, и получения уведомлений по электронной почте.