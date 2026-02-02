Какие документы приходят на почту после оплаты? ​

Перечень документов зависит от конкретной страховой компании, однако в любом случае вы получите базовый набор — полис, заявление и чек. Они отправляются на почту и одновременно становятся доступны в личном кабинете на этапе оплаты.

После оплаты договора на email поступают и в личном кабинете AgentBroker.ru отображаются:

Полис е-ОСАГО

Заявление на страхование

Чек об оплате

Ряд страховых компаний дополнительно направляет:

Извещение о ДТП

Правила и инструкции

Извещение о заключении договора

Где скачать оплаченный полис?

Полис и остальные документы появляются на 3-м этапе вместо ссылки на оплату. Как правило, это происходит в течение 5–15 минут после оплаты. Полный комплект документов также дублируется на электронную почту.

Кроме того, все документы по оплаченным полисам доступны в разделе «Документы»:

А также в разделе «Почта», куда поступают письма от страховых компаний: