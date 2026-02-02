Какие документы приходят на почту после оплаты?
Перечень документов зависит от конкретной страховой компании, однако в любом случае вы получите базовый набор — полис, заявление и чек. Они отправляются на почту и одновременно становятся доступны в личном кабинете на этапе оплаты.
После оплаты договора на email поступают и в личном кабинете AgentBroker.ru отображаются:
- Полис е-ОСАГО
- Заявление на страхование
- Чек об оплате
Ряд страховых компаний дополнительно направляет:
- Извещение о ДТП
- Правила и инструкции
- Извещение о заключении договора
Где скачать оплаченный полис?
Полис и остальные документы появляются на 3-м этапе вместо ссылки на оплату. Как правило, это происходит в течение 5–15 минут после оплаты. Полный комплект документов также дублируется на электронную почту.
Кроме того, все документы по оплаченным полисам доступны в разделе «Документы»:
А также в разделе «Почта», куда поступают письма от страховых компаний: