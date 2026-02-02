Проходимость полисов ОСАГО
Проходимость — это процент успешно оформленных полисов ОСАГО от общего числа попыток. Не все расчёты завершаются выпуском полиса: страховые компании могут отклонить заявку по ряду причин.
Что влияет на проходимость
Регион регистрации собственника
Страховые компании оценивают убыточность по регионам. В регионах с высокой аварийностью или частыми мошенническими случаями проходимость может быть ниже. Компании могут ограничивать продажи в отдельных регионах или устанавливать высокие базовые тарифы.
КБМ водителей
Водители с высоким КБМ (частые аварии) чаще получают отказы. Страховые компании не хотят брать на себя повышенный риск убытков.
Возраст и стаж водителей
Молодые водители (до 22 лет) и водители с небольшим стажем (до 3 лет) считаются более рисковыми. Некоторые компании ограничивают оформление для таких клиентов.
Мощность автомобиля
Автомобили с мощным двигателем (свыше 150 л.с.) могут иметь пониженную проходимость, так как ассоциируются с более агрессивным стилем вождения.
Тип оформления: новый полис или пролонгация
Пролонгация (продление) существующего полиса, как правило, проходит значительно лучше, чем оформление нового. При пролонгации у страховой уже есть история клиента.
Марка и модель автомобиля
Некоторые марки и модели автомобилей входят в «стоп-листы» отдельных страховых компаний из-за высокой угоняемости или дорогого ремонта.
Количество водителей
Полисы без ограничения числа водителей могут иметь более низкую проходимость, так как страховая не может оценить риски конкретных водителей.
Штрафы ГИБДД
Некоторые страховые компании проверяют историю штрафов. Большое количество нарушений ПДД может снизить шансы на одобрение полиса.
Как повысить проходимость
- Сравнивайте предложения — разные страховые компании по-разному оценивают риски. Используйте калькулятор АгентБрокер, чтобы увидеть все доступные варианты.
- Проверяйте КБМ — убедитесь, что у всех вписанных водителей корректный КБМ. Ошибки в КБМ могут привести к отказу.
- Заполняйте данные корректно — ошибки в ФИО, номерах документов или данных автомобиля — частая причина отклонений.
- Пробуйте разные страховые — если одна компания отклонила заявку, другая может принять. На платформе АгентБрокер расчёт идёт сразу по всем доступным компаниям.
- Оформляйте пролонгацию заранее — продление полиса проходит лучше, чем новое оформление.
Практические приёмы на платформе
- Перенесите дату начала на 6–7 дней вперёд от сегодняшней — чем ближе к сегодня, тем выше вероятность отказа
- Включите «Зелёный коридор» — укажите данные предыдущего полиса для улучшения проходимости
- Используйте VIN + ПТС вместо номера шасси + СТС — повышает проходимость на 20–25%
- Меняйте контактные данные (email, телефон) при каждом новом расчёте
- Добавьте второго водителя с низким КБМ (0,46–0,5)
- Подберите модель из выпадающего списка и пересчитайте — разные варианты написания могут давать разный результат
- Адрес регистрации выбирайте строго из предложенных вариантов
Если ни один способ не помог — повторите расчёт через несколько часов (условия СК обновляются регулярно) или обратитесь в СК напрямую.