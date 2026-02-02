Проходимость полисов ОСАГО ​

Проходимость — это процент успешно оформленных полисов ОСАГО от общего числа попыток. Не все расчёты завершаются выпуском полиса: страховые компании могут отклонить заявку по ряду причин.

Что влияет на проходимость ​

Регион регистрации собственника ​

Страховые компании оценивают убыточность по регионам. В регионах с высокой аварийностью или частыми мошенническими случаями проходимость может быть ниже. Компании могут ограничивать продажи в отдельных регионах или устанавливать высокие базовые тарифы.

КБМ водителей ​

Водители с высоким КБМ (частые аварии) чаще получают отказы. Страховые компании не хотят брать на себя повышенный риск убытков.

Возраст и стаж водителей ​

Молодые водители (до 22 лет) и водители с небольшим стажем (до 3 лет) считаются более рисковыми. Некоторые компании ограничивают оформление для таких клиентов.

Мощность автомобиля ​

Автомобили с мощным двигателем (свыше 150 л.с.) могут иметь пониженную проходимость, так как ассоциируются с более агрессивным стилем вождения.

Тип оформления: новый полис или пролонгация ​

Пролонгация (продление) существующего полиса, как правило, проходит значительно лучше, чем оформление нового. При пролонгации у страховой уже есть история клиента.

Марка и модель автомобиля ​

Некоторые марки и модели автомобилей входят в «стоп-листы» отдельных страховых компаний из-за высокой угоняемости или дорогого ремонта.

Количество водителей ​

Полисы без ограничения числа водителей могут иметь более низкую проходимость, так как страховая не может оценить риски конкретных водителей.

Штрафы ГИБДД ​

Некоторые страховые компании проверяют историю штрафов. Большое количество нарушений ПДД может снизить шансы на одобрение полиса.

Как повысить проходимость ​

Сравнивайте предложения — разные страховые компании по-разному оценивают риски. Используйте калькулятор АгентБрокер, чтобы увидеть все доступные варианты.

— разные страховые компании по-разному оценивают риски. Используйте калькулятор АгентБрокер, чтобы увидеть все доступные варианты. Проверяйте КБМ — убедитесь, что у всех вписанных водителей корректный КБМ. Ошибки в КБМ могут привести к отказу.

— убедитесь, что у всех вписанных водителей корректный КБМ. Ошибки в КБМ могут привести к отказу. Заполняйте данные корректно — ошибки в ФИО, номерах документов или данных автомобиля — частая причина отклонений.

— ошибки в ФИО, номерах документов или данных автомобиля — частая причина отклонений. Пробуйте разные страховые — если одна компания отклонила заявку, другая может принять. На платформе АгентБрокер расчёт идёт сразу по всем доступным компаниям.

— если одна компания отклонила заявку, другая может принять. На платформе АгентБрокер расчёт идёт сразу по всем доступным компаниям. Оформляйте пролонгацию заранее — продление полиса проходит лучше, чем новое оформление.

Практические приёмы на платформе ​

Перенесите дату начала на 6–7 дней вперёд от сегодняшней — чем ближе к сегодня, тем выше вероятность отказа Включите «Зелёный коридор» — укажите данные предыдущего полиса для улучшения проходимости Используйте VIN + ПТС вместо номера шасси + СТС — повышает проходимость на 20–25% Меняйте контактные данные (email, телефон) при каждом новом расчёте Добавьте второго водителя с низким КБМ (0,46–0,5) Подберите модель из выпадающего списка и пересчитайте — разные варианты написания могут давать разный результат Адрес регистрации выбирайте строго из предложенных вариантов

Если ни один способ не помог — повторите расчёт через несколько часов (условия СК обновляются регулярно) или обратитесь в СК напрямую.