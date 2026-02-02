Коэффициент бонус-малус (КБМ)
КБМ — показатель, характеризующий опыт страхового вождения автовладельца и напрямую влияющий на стоимость полиса ОСАГО.
Как формируется КБМ
Значение коэффициента зависит от нескольких факторов:
|Фактор
|Описание
|История страхования
|Количество страховых случаев по вине водителя за предыдущий период
|Тип договора
|Именной (с перечнем водителей) или открытый (без ограничений)
|Перерывы в страховании
|Не влияют на величину коэффициента
Значения КБМ
Минимум: 0,46 — максимальная скидка (безаварийная езда)
Старт: 1,17 — начальное значение для новичков
Максимум: 3,92 — значительное удорожание полиса (частые ДТП)
Обновление КБМ
КБМ пересчитывается ежегодно 1 апреля. Учитывается период с 1 апреля предыдущего года по 31 марта текущего.
Как проверить свой КБМ
Для проверки используйте официальный сервис НСИС (Национальное страховое информационное пространство):
- Откройте портал НСИС — Узнать свой КБМ
- Выберите пункт «Узнать свой КБМ»
- Авторизуйтесь через:
- Госуслуги
- Банковское приложение
- Укажите данные водительского удостоверения
После успешной проверки отобразится список всех договоров ОСАГО с присвоенным КБМ.
Почему КБМ может быть неверным
Основные причины искажения значения:
- Смена фамилии — данные не обновлены в системе
- Замена водительского удостоверения — страховщик не уведомлён
- Ошибки в АИС — некорректный учёт ДТП в автоматизированной системе
Как исправить неверный КБМ
Бесплатно и самостоятельно
Корректировка КБМ осуществляется бесплатно на сайте НСИС
Шаг 1. Проверьте текущий КБМ
Войдите в личный кабинет НСИС через Госуслуги или банк.
Шаг 2. Сравните с полисом
Сопоставьте полученное значение с КБМ в вашем последнем полисе ОСАГО.
Шаг 3. Подайте заявление
Если обнаружено несоответствие:
- Перейдите в раздел «Не согласен с КБМ»
- Заполните форму с описанием ситуации
- Укажите причины возможной ошибки:
- Прежние данные паспорта
- Старое водительское удостоверение
- Отправьте заявление
Срок рассмотрения
Максимальный срок рассмотрения обращения — 30 дней. По итогам база данных будет обновлена или останется неизменной с обоснованием решения.