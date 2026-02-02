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Коэффициент бонус-малус (КБМ)

КБМ — показатель, характеризующий опыт страхового вождения автовладельца и напрямую влияющий на стоимость полиса ОСАГО.

Как формируется КБМ

Значение коэффициента зависит от нескольких факторов:

ФакторОписание
История страхованияКоличество страховых случаев по вине водителя за предыдущий период
Тип договораИменной (с перечнем водителей) или открытый (без ограничений)
Перерывы в страхованииНе влияют на величину коэффициента

Значения КБМ 

Минимум: 0,46 — максимальная скидка (безаварийная езда)
Старт:   1,17 — начальное значение для новичков
Максимум: 3,92 — значительное удорожание полиса (частые ДТП)

Обновление КБМ

КБМ пересчитывается ежегодно 1 апреля. Учитывается период с 1 апреля предыдущего года по 31 марта текущего.

Как проверить свой КБМ

Для проверки используйте официальный сервис НСИС (Национальное страховое информационное пространство):

  1. Откройте портал НСИС — Узнать свой КБМ
  2. Выберите пункт «Узнать свой КБМ»
  3. Авторизуйтесь через:
    • Госуслуги
    • Банковское приложение
  4. Укажите данные водительского удостоверения

После успешной проверки отобразится список всех договоров ОСАГО с присвоенным КБМ.

Почему КБМ может быть неверным

Основные причины искажения значения:

  • Смена фамилии — данные не обновлены в системе
  • Замена водительского удостоверения — страховщик не уведомлён
  • Ошибки в АИС — некорректный учёт ДТП в автоматизированной системе

Как исправить неверный КБМ

Бесплатно и самостоятельно

Корректировка КБМ осуществляется бесплатно на сайте НСИС

Шаг 1. Проверьте текущий КБМ

Войдите в личный кабинет НСИС через Госуслуги или банк.

Шаг 2. Сравните с полисом

Сопоставьте полученное значение с КБМ в вашем последнем полисе ОСАГО.

Шаг 3. Подайте заявление

Если обнаружено несоответствие:

  1. Перейдите в раздел «Не согласен с КБМ»
  2. Заполните форму с описанием ситуации
  3. Укажите причины возможной ошибки:
    • Прежние данные паспорта
    • Старое водительское удостоверение
  4. Отправьте заявление

Срок рассмотрения

Максимальный срок рассмотрения обращения — 30 дней. По итогам база данных будет обновлена или останется неизменной с обоснованием решения.

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