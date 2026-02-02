Коэффициент бонус-малус (КБМ)

КБМ — показатель, характеризующий опыт страхового вождения автовладельца и напрямую влияющий на стоимость полиса ОСАГО.

Как формируется КБМ ​

Значение коэффициента зависит от нескольких факторов:

Фактор Описание История страхования Количество страховых случаев по вине водителя за предыдущий период Тип договора Именной (с перечнем водителей) или открытый (без ограничений) Перерывы в страховании Не влияют на величину коэффициента

Значения КБМ ​

Минимум: 0,46 — максимальная скидка (безаварийная езда) Старт: 1,17 — начальное значение для новичков Максимум: 3,92 — значительное удорожание полиса (частые ДТП)

Обновление КБМ КБМ пересчитывается ежегодно 1 апреля. Учитывается период с 1 апреля предыдущего года по 31 марта текущего.

Как проверить свой КБМ ​

Для проверки используйте официальный сервис НСИС (Национальное страховое информационное пространство):

Откройте портал НСИС — Узнать свой КБМ Выберите пункт «Узнать свой КБМ» Авторизуйтесь через: Госуслуги

Банковское приложение Укажите данные водительского удостоверения

После успешной проверки отобразится список всех договоров ОСАГО с присвоенным КБМ.

Почему КБМ может быть неверным ​

Основные причины искажения значения:

Смена фамилии — данные не обновлены в системе

— данные не обновлены в системе Замена водительского удостоверения — страховщик не уведомлён

— страховщик не уведомлён Ошибки в АИС — некорректный учёт ДТП в автоматизированной системе

Как исправить неверный КБМ ​

Бесплатно и самостоятельно Корректировка КБМ осуществляется бесплатно на сайте НСИС

Шаг 1. Проверьте текущий КБМ ​

Войдите в личный кабинет НСИС через Госуслуги или банк.

Шаг 2. Сравните с полисом ​

Сопоставьте полученное значение с КБМ в вашем последнем полисе ОСАГО.

Шаг 3. Подайте заявление ​

Если обнаружено несоответствие:

Перейдите в раздел «Не согласен с КБМ» Заполните форму с описанием ситуации Укажите причины возможной ошибки: Прежние данные паспорта

Старое водительское удостоверение Отправьте заявление

Срок рассмотрения Максимальный срок рассмотрения обращения — 30 дней. По итогам база данных будет обновлена или останется неизменной с обоснованием решения.

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