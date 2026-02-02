В регионе оформление полисов запрещено ​

Ряд регионов России включён страховыми компаниями в список ограничений и закрыт для оформления полисов ОСАГО. Причина — повышенная убыточность: объём выплаченных страховых возмещений в этих регионах значительно превышает объём собранных страховых премий.

Почему так происходит? ​

Страховые компании ведут детальную статистику по каждому региону. Периодически подводятся итоги: сколько средств собрано с полисов ОСАГО и какая сумма была выплачена по страховым случаям. Если баланс отрицательный, регион признаётся убыточным и закрывается для онлайн-страхования.

При расчёте полиса на платформе АгентБрокер на втором этапе (выбор СК) страховая компания не примет договор из такого региона. В подобной ситуации следует попробовать оформить полис через другую страховую компанию, которая работает в данном регионе.