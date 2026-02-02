Как оформить полис по договору купли-продажи? ​

Если при регистрации в ГИБДД автомобиль получает новые госномера, в блоке «Транспортное средство» отметьте галочку «Без номера» (она находится в левом верхнем углу блока). В качестве документа на автомобиль укажите серию и номер ПТС (паспорт транспортного средства), поскольку при постановке на учёт будет выдано новое СТС.

В блоке «Собственник» укажите лицо, которое фигурирует в договоре купли-продажи.

Когда автомобиль будет поставлен на учёт, страхователю нужно обратиться в офис страховой компании и внести в полис Е-ОСАГО новый номер, хотя это не является обязательным требованием.