5 нестандартных случаев с ОСАГО ​

Корова - героиня страхового случая ​

Жизнь полна неожиданностей, и это относится не только к нашим повседневным делам, но и к страховым случаям. Кто бы мог подумать, что корова может стать причиной аварии на дороге? Однако, именно это произошло с одним из владельцев автомобилей, машина которого пострадала из-за одной коровы. Это произошло в тот момент, когда машина была припаркована у ворот владельца.

Животное резко отреагировало на яркий красный цвет автомобиля и нанесло серьезные повреждения заднему крылу машины. Многие из нас думают, что быки и коровы могут быть агрессивными и нападать на яркие краски. Интересно, что ученые уверены, что животные не различают красный цвет и, соответственно, не могут на него реагировать.

Несмотря на неприятность с авто, история закончилась хорошо. Благодаря полису КАСКО, владелец автомобиля получил компенсацию за повреждение своего автомобиля от страховой компании.

Птицы атакуют ​

Застрахованная машина дожидалась своего владельца во время его отпуска. Хозяин припарковал автомобиль у дерева в тени, но, к сожалению, в течение нескольких недель, пока он отдыхал, птицы использовали крышу и багажник машины как туалет. Экскременты птиц не только испачкали машину, но и разъели покрытие во многих местах, что потребовало частичной перекраски автомобиля.

Как оказалось, страховщики сталкиваются с такими случаями не редко. Ведь птицы, которые выбирают машины в качестве места для своих нужд, могут нанести серьезный вред автомобилю. Это может привести к повреждению краски, а иногда и к разрушению поверхности машины, что потребует серьезных затрат на ремонт. К счастью, в этом случае у пострадавшего был оформлен полис КАСКО и страховая пришла на помощь, выплатив ему 25 тысяч рублей за ремонт поврежденных деталей.

Автомобиль и мост ​

Еще один необычный страховой случай произошел с автомобилем, который потерпел бедствие на деревянном мосту. По словам очевидцев, водитель решил пересечь реку по этому мосту, несмотря на предупреждения о том, что он не подходит для автомобилей. В результате колесо машины застряло в покрытии, и водитель оставил машину, чтобы пойти за помощью. Однако, когда он вернулся, то обнаружил, что мост рухнул в реку, а его автомобиль был найден далеко по течению и был полностью непригоден для использования.

В результате этого несчастного случая, страховая компания была вынуждена выплатить более 700 тысяч рублей владельцу машины. Хотя ситуация казалась курьезной, такие случаи не так уж редки. Многие люди, не осознавая рисков, решают пойти на подобные авантюры и сталкиваются со множеством проблем в результате.

Ответственный водитель ​

В ходе движения девушка-водитель получила звонок, однако, соблюдая правила безопасности, она решила не отвечать за рулем и притормозила, чтобы ответить на звонок. Но это решение привело к неприятному страховому случаю - в это время ехавший за ней трамвай не успел остановиться и въехал в заднюю часть ее автомобиля. В результате автомобиль получил серьезные повреждения, которые потребовали ремонта на сумму 37 тысяч рублей. Страховая компания компенсировала все затраты на ремонт по полису КАСКО

Комар – виновник аварии ​

Даже маленький комар может привести к серьезным последствиям на дороге. Водитель, которому попал комар в глаз, неожиданно потерял контроль над автомобилем и произошло ДТП. К счастью, в этой ситуации пострадавших не было, но машина была сильно повреждена и не подлежала восстановлению.

Комары, безусловно, могут быть очень раздражающими, но многие не подозревают, какую опасность они представляют на дороге. Даже кратковременное отвлечение внимания может привести к несчастному случаю. В этом случае владелец автомобиля имел полис КАСКО и ему выплатили 600 тысяч рублей в качестве компенсации за потерю машины.