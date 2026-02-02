Стоимость ОСАГО: факторы, влияющие на цену страховки
Каждый автовладелец обязан иметь действующий полис ОСАГО, который покрывает риски, связанные с возможным причинением вреда третьим лицам. Рассмотрим факторы, влияющие на цену страховки ОСАГО.
Факторы, влияющие на стоимость ОСАГО
1. Регион регистрации автомобиля
Стоимость полиса зависит от места регистрации автомобиля. Различные регионы имеют разные территориальные коэффициенты (КТ). Страховка в крупных городах и регионах с высокой аварийностью будет дороже.
2. Характеристики автомобиля
Технические характеристики автомобиля влияют на цену ОСАГО. Мощность двигателя (КМ), тип и модель автомобиля определяют рассчитываемый тариф. Автомобили с более мощными двигателями имеют более высокую страховую премию.
3. Водительский опыт и возраст
Водительский опыт и возраст водителя (КВС) — важные факторы при расчёте стоимости ОСАГО. Молодым водителям или водителям с небольшим стажем назначаются более высокие тарифы, так как они считаются более рискованными.
4. История страховых случаев
Коэффициент бонус-малус (КБМ) отражает историю аварий водителя. Чем больше страховых случаев по вине водителя, тем выше будет страховая премия. Безаварийная езда, наоборот, снижает стоимость полиса.
5. Срок страхования
Длительность страхового периода — не менее значимый фактор. Коэффициент сезонности (КС) позволяет снизить стоимость, если автомобиль используется не весь год.
6. Дополнительные услуги и покрытие
Некоторые страховые компании предлагают опции расширенного покрытия — страхование от угона, защита стёкол и т.д. Добавление таких услуг может повлиять на итоговую стоимость полиса.
Как сэкономить
При выборе ОСАГО стоит сравнить предложения нескольких страховых компаний. Калькулятор АгентБрокер позволяет проверить цену полиса сразу по всем доступным компаниям и выбрать наиболее выгодные условия.
Подробнее о формуле расчёта: Формула расчёта ОСАГО.