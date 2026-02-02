Стоимость ОСАГО: факторы, влияющие на цену страховки ​

Каждый автовладелец обязан иметь действующий полис ОСАГО, который покрывает риски, связанные с возможным причинением вреда третьим лицам. Рассмотрим факторы, влияющие на цену страховки ОСАГО.

Факторы, влияющие на стоимость ОСАГО ​

1. Регион регистрации автомобиля ​

Стоимость полиса зависит от места регистрации автомобиля. Различные регионы имеют разные территориальные коэффициенты (КТ). Страховка в крупных городах и регионах с высокой аварийностью будет дороже.

2. Характеристики автомобиля ​

Технические характеристики автомобиля влияют на цену ОСАГО. Мощность двигателя (КМ), тип и модель автомобиля определяют рассчитываемый тариф. Автомобили с более мощными двигателями имеют более высокую страховую премию.

3. Водительский опыт и возраст ​

Водительский опыт и возраст водителя (КВС) — важные факторы при расчёте стоимости ОСАГО. Молодым водителям или водителям с небольшим стажем назначаются более высокие тарифы, так как они считаются более рискованными.

4. История страховых случаев ​

Коэффициент бонус-малус (КБМ) отражает историю аварий водителя. Чем больше страховых случаев по вине водителя, тем выше будет страховая премия. Безаварийная езда, наоборот, снижает стоимость полиса.

5. Срок страхования ​

Длительность страхового периода — не менее значимый фактор. Коэффициент сезонности (КС) позволяет снизить стоимость, если автомобиль используется не весь год.

6. Дополнительные услуги и покрытие ​

Некоторые страховые компании предлагают опции расширенного покрытия — страхование от угона, защита стёкол и т.д. Добавление таких услуг может повлиять на итоговую стоимость полиса.

Как сэкономить ​

При выборе ОСАГО стоит сравнить предложения нескольких страховых компаний. Калькулятор АгентБрокер позволяет проверить цену полиса сразу по всем доступным компаниям и выбрать наиболее выгодные условия.

Подробнее о формуле расчёта: Формула расчёта ОСАГО.