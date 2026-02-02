Что делать, если полис не пришёл после оплаты? ​

Обычно после оплаты договора полис поступает на электронную почту в течение 5–15 минут. Иногда из-за загруженности системы НСИС доставка может затянуться — задержка до 40 минут считается нормальной. Обязательно проверьте папку «Спам» — письма от некоторых страховых компаний могут попасть туда.

На платформе АгентБрокер полис доступен для скачивания сразу после оплаты — на 3-м этапе «Оплата». Также вы можете написать в чат технической поддержки, и мы вышлем полис вам.

Если после оплаты прошло больше часа и статус полиса не сменился на «Оплачен»:

На 3-м шаге расчёта нажмите кнопку «Проверить статус оплаты». Если страховая подтвердила платёж, вы увидите уведомление «Полис оплачен». Если система сообщает, что «СК ещё не подтвердила оплату» — обратитесь в чат поддержки и предоставьте: