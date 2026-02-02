Как пролонгировать полис ОСАГО? ​

Пролонгация — это повторное оформление договора страхования на новый срок, при котором дата начала нового договора приходится на следующий день после окончания предыдущего. При этом страховая компания остаётся прежней.

Чтобы пролонгировать договор на платформе АгентБрокер, перейдите в раздел «Пролонгация» и выполните следующие шаги:

Новый полис - Пролонгация - Выбрать СК

Затем заполните все поля, которые запрашивает страховая компания.

После этого нажмите кнопку «Найти». Договор перейдёт на второй этап, где вы увидите итоговую стоимость полиса и размер комиссионного вознаграждения.

Обратите внимание: внесение изменений в данные при пролонгации договора не поддерживается.