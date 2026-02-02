Что делать, если у автомобиля нет VIN-номера? ​

Если у транспортного средства отсутствует VIN-номер, при оформлении договора на первом этапе «Расчёт и оформление» вы можете вместо него указать номер кузова или номер шасси. Эти данные содержатся в свидетельстве о регистрации ТС или в паспорте транспортного средства.

Обратите внимание: когда вместо VIN-номера указывается номер кузова или шасси, в готовом полисе Е-ОСАГО в графе VIN будет отмечено «VIN-номер отсутствует». При этом номер шасси и кузова отображается только в заявлении на страхование, а не в самом полисе.