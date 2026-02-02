Как внести изменения в купленный полис ОСАГО
После оформления полиса ОСАГО может потребоваться внести изменения — сменился гос. номер, добавился водитель, обновились паспортные данные. Порядок зависит от страховой компании.
Инструкции по страховым компаниям
|Страховая компания
|Инструкция
|АльфаСтрахование
|Внести изменения
|ВСК
|Внести изменения
|Ингосстрах
|Внести изменения
|Ренессанс
|Внести изменения
|Росгосстрах
|Внести изменения
|СОГАЗ
|Внести изменения
|Согласие
|Внести изменения
|Сбер Страхование
|Внести изменения
|МАКС
|Внести изменения
|Югория
|Внести изменения
|Совкомбанк
|Внести изменения
|Абсолют
|Внести изменения
|АстроВолга
|Внести изменения
|Энергогарант
|Внести изменения
|Спасские ворота
|Внести изменения
|Т-Страхование
|Внести изменения
|ПАРИ
|Внести изменения
|Зетта
|Внести изменения
Общие правила
- Изменения вносятся через личный кабинет страховой компании или при личном визите в офис
- Некоторые изменения доступны только после вступления полиса в силу
- Для корректировки марки/модели ТС обычно требуется обращение через техподдержку AgentBroker
- При расторжении полиса может потребоваться заявление в свободной форме