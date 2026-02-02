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Как внести изменения в купленный полис ОСАГО

После оформления полиса ОСАГО может потребоваться внести изменения — сменился гос. номер, добавился водитель, обновились паспортные данные. Порядок зависит от страховой компании.

Инструкции по страховым компаниям

Страховая компанияИнструкция
АльфаСтрахованиеВнести изменения
ВСКВнести изменения
ИнгосстрахВнести изменения
РенессансВнести изменения
РосгосстрахВнести изменения
СОГАЗВнести изменения
СогласиеВнести изменения
Сбер СтрахованиеВнести изменения
МАКСВнести изменения
ЮгорияВнести изменения
СовкомбанкВнести изменения
АбсолютВнести изменения
АстроВолгаВнести изменения
ЭнергогарантВнести изменения
Спасские воротаВнести изменения
Т-СтрахованиеВнести изменения
ПАРИВнести изменения
ЗеттаВнести изменения

Общие правила

  • Изменения вносятся через личный кабинет страховой компании или при личном визите в офис
  • Некоторые изменения доступны только после вступления полиса в силу
  • Для корректировки марки/модели ТС обычно требуется обращение через техподдержку AgentBroker
  • При расторжении полиса может потребоваться заявление в свободной форме

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