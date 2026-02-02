Словарь терминов ​

ОСАГО — обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Наличие этого полиса является законодательным требованием для всех автомобилей, допущенных к движению по дорогам общего пользования.

Полис покрывает не сам автомобиль, а ответственность его владельца. Если вы стали виновником ДТП, ущерб пострадавшей стороне возмещает не вы лично, а страховая компания в рамках действующего полиса.

Лимиты выплат по ОСАГО:

До 400 000 руб. — за ущерб имуществу (ремонт автомобиля) До 500 000 руб. — за вред жизни и здоровью

ОСАГО регулируется Федеральным законом N 40-ФЗ. Методика расчёта стоимости полиса определяется Центральным Банком РФ.

КБМ — скидка на ОСАГО/КАСКО ​

Пересчёт КБМ проводится ежегодно 1 апреля на основании данных из Базы КБМ АО «НСИС».

При оформлении полиса с ограниченным списком водителей расчёт ведётся по водителю с наибольшим КБМ (то есть с наименьшей скидкой).

Если полис оформляется без ограничения числа водителей, используется базовый КБМ третьего класса (1,17), а также применяется коэффициент ограничений КО: 2,32 для собственников-физлиц и 1,97 для юрлиц.

Коэффициенты расчёта ОСАГО: КТ, КВС и др. ​

Итоговая стоимость полиса ОСАГО определяется по формуле:

ТБ x КТ x КБМ x КО x КВС x КМ x КС = цена полиса

Ниже — расшифровка каждого коэффициента.

ТБ — базовый тариф Это начальное значение, которое каждая страховая компания выбирает в рамках тарифного коридора, установленного Центробанком. Именно оно умножается на все остальные коэффициенты. С 09.01.2022 коридор для автомобилей категории B (физлица) составляет от 1 646 до 7 535 руб. (см. Указание ЦБ РФ от 08.12.2021 N 6007-У).

КМ — коэффициент мощности Зависит от мощности двигателя автомобиля. Чем мощнее двигатель, тем выше коэффициент (см. Указание ЦБ РФ от 08.12.2021 N 6007-У).

| | | До 50 включительно | 0,6 | | Свыше 50 до 70 включительно | 1,0 | | Свыше 70 до 100 включительно | 1,1 | | Свыше 100 до 120 включительно | 1,2 | | Свыше 120 до 150 включительно | 1,4 | | Свыше 150 | 1,6 |

КТ — территориальный коэффициент

Отражает регион преимущественного использования автомобиля. В крупных городах аварийность выше, поэтому и коэффициент больше. К примеру, для Москвы КТ равен 1,8, а для Подмосковья — 1,56.

Полный перечень регионов с соответствующими значениями КТ приведён в указании Центрального банка (см. Указание ЦБ РФ от 08.12.2021 N 6007-У).

КВС — коэффициент возраста и стажа

Молодые и неопытные водители платят за ОСАГО больше. Если в полис вписано несколько человек, КВС определяется по самому молодому и наименее опытному. Для полиса без ограничения числа водителей коэффициент составляет 1,94 (см. Указание ЦБ РФ от 08.12.2021 N 6007-У).

КО — коэффициент ограничений

Учитывает количество водителей, допущенных к управлению. При неограниченном списке базовый тариф умножается на КО: 2,32 для собственников-физлиц, 1,97 для юрлиц.

Если в полисе указан ограниченный перечень водителей с достаточным возрастом и стажем, этот коэффициент равен 1 и не влияет на итоговую стоимость.

КС — коэффициент сезонности

Определяется периодом использования автомобиля в течение года. Минимальный срок для договоров с физлицами — 3 месяца. Полная стоимость начинается с 10 месяцев (см. Указание ЦБ РФ от 08.12.2021 N 6007-У).

| N п/п | Период использования транспортного средства | Коэффициент | | 1 | 3 месяца | 0,5 | | 2 | 4 месяца | 0,6 | | 3 | 5 месяцев | 0,65 | | 4 | 6 месяцев | 0,7 | | 5 | 7 месяцев | 0,8 | | 6 | 8 месяцев | 0,9 | | 7 | 9 месяцев | 0,95 | | 8 | 10 месяцев и более | 1 |

КВ — вознаграждение ​

КВ (комиссионное вознаграждение) — это сумма, которую агент получает за каждую продажу или целевое действие. Может исчисляться в процентах от стоимости полиса (для страховых продуктов) или в фиксированной сумме в рублях (для банковских, МФО и HR-направлений).

Точный размер вознаграждения по каждому продукту, категории, страховой компании и региону доступен в разделе «Моя Комиссия».

Страховая премия ​

Страховая премия (также называемая страховым взносом или платежом) — это сумма, которую страхователь (покупатель полиса) уплачивает страховой компании за заключение договора страхования. Говоря простым языком, это цена полиса.

Не следует путать страховую премию со страховой суммой — эти термины обозначают совершенно разные вещи.

Страховая сумма ​

Страховая сумма — это максимальный размер денежных средств, установленный договором страхования или законодательством, в пределах которого страховщик обязуется произвести выплату при наступлении страхового случая. В имущественном страховании она определяет предел возмещения, а в личном — размер выплаты.

Для полисов ОСАГО установлены следующие лимиты ответственности:

До 400 тыс. руб. — за ущерб, причинённый имуществу (повреждение автомобиля) До 500 тыс. руб. — за вред, нанесённый жизни и здоровью водителей и пассажиров

Важно не путать страховую сумму со страховой премией — это разные понятия.

Страхователь и собственник ​

Страхователь — это лицо, которое заключает договор со страховой компанией и приобретает полис (добровольно или в силу требований закона). Страхователь имеет право на получение возмещения, а также может вносить изменения в полис или расторгнуть его.

Собственник — это человек, которому транспортное средство принадлежит по документам: паспорту транспортного средства (ПТС), свидетельству о регистрации (СТС) или договору купли-продажи (ДКП).

В большинстве случаев страхователь и собственник — одно и то же лицо. Однако бывают ситуации, когда это разные люди. Например, автомобиль зарегистрирован на мужа, а полис оформляет жена, которая фактически пользуется машиной. Тогда муж является собственником, а жена — страхователем.

На платформе АгентБрокер стоит учитывать, что некоторые страховые компании тщательнее проверяют заявки, в которых страхователь и собственник не совпадают. В таких случаях вероятность успешного оформления полиса может быть несколько ниже.

Пролонгация — это оформление нового договора страхования на следующий период таким образом, чтобы его начало приходилось на день, следующий за датой окончания предыдущего полиса. По сути, это продление страховой защиты без перерыва.

На платформе АгентБрокер ряд страховых компаний начисляет агентам дополнительное вознаграждение за успешные пролонгации.

Скоринг — это процедура оценки рисков, в ходе которой страховая компания определяет вероятность и возможный размер убытков при заключении договора с конкретным клиентом.

Если клиент не проходит скоринговую проверку, страховая компания отказывает в оформлении полиса. На платформе АгентБрокер в таком случае рекомендуется попробовать расчёт в другой страховой компании.

РСА (Российский союз автостраховщиков) — некоммерческая организация, объединяющая страховые компании, которые осуществляют обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).

В базах РСА хранятся все данные об оформленных полисах ОСАГО, а также информация о скидках и надбавках по коэффициенту бонус-малус (КБМ).

ДКП (договор купли-продажи автомобиля) — юридическое соглашение, на основании которого собственник передаёт право владения транспортным средством покупателю. На платформе АгентБрокер данные ДКП могут потребоваться при оформлении полиса, если автомобиль ещё не поставлен на учёт в ГИБДД.

ДК - диагностическая карта ​

Диагностическая карта — документ, который выдаётся автовладельцу по результатам прохождения технического осмотра. Представляет собой лист формата А4 с таблицей из 55 контрольных пунктов. По каждому из них специалисты проверяют автомобиль, чтобы выявить неисправности, которые могут угрожать безопасности на дороге.

Для оформления полиса ОСАГО на платформе АгентБрокер предоставление диагностической карты не требуется.

ПТС (паспорт транспортного средства) — основной документ автомобиля, в котором зафиксированы технические характеристики, идентификационные данные ключевых узлов и агрегатов, а также информация о владельцах и регистрационных действиях. ПТС оформляется при первичной покупке автомобиля у производителя или дилера. Замена документа производится только при утрате оригинала или когда в нём заканчиваются свободные графы для записей.

СТС (свидетельство о регистрации транспортного средства) — компактная ламинированная карточка, которая содержит краткие сведения об автомобиле и его владельце. СТС выдаётся при постановке машины на учёт и переоформляется каждый раз при смене собственника.

ЭПТС (электронный паспорт транспортного средства) — цифровой аналог бумажного ПТС. Вся информация об автомобиле хранится в автоматизированной системе электронных паспортов. ЭПТС необходим для постановки транспортного средства на учёт в ГИБДД. Начиная с 1 ноября 2020 года на территории стран Евразийского экономического союза (Россия, Армения, Беларусь, Киргизия, Казахстан) паспорта транспортных средств в бумажном виде больше не выдаются.

ЕАИСТО ГИБДД ​

ЕАИСТО ГИБДД (Единая автоматизированная информационная система технического осмотра) — государственная база данных, в которой фиксируются результаты прохождения техосмотра и содержатся сведения обо всех выданных диагностических картах.

ID - идентификатор ​

Идентификатор (ID) (от англ. identifier — «опознаватель») — это уникальный код или номер, который присваивается объекту для того, чтобы однозначно отличить его от всех остальных.

На платформе АгентБрокер каждый пользователь, полис и другой объект в личном кабинете имеет собственный уникальный ID. Этот номер могут запросить специалисты технической поддержки при обращении за помощью.

Где найти ID полиса?

Реферал и реферер ​

Для понимания принципов работы реферальной программы на платформе АгентБрокер полезно разобраться в терминологии:

Реферал (от англ. referral — «направление») — это участник партнёрской программы, который зарегистрировался по приглашению другого пользователя. Проще говоря, реферал — тот, кого вы привлекли на платформу.

Реферер — тот, кто отправил приглашение. Если вы приглашаете нового пользователя, вы выступаете в роли реферера, а приглашённый становится вашим рефералом.

Субагент и брокер ​

Субагент — это пользователь, которого вы лично подключили к своей агентской сети. Для него вы выступаете в роли куратора.

Брокер — так на платформе АгентБрокер называют агентов, которые активно развивают собственную агентскую сеть: привлекают новых субагентов и помогают им в работе.

Иерархия выглядит следующим образом:

АгентБрокер Агент (Брокер) Субагент

Развитие агентской сети и привлечение субагентов — дело добровольное. Подробности читайте в отдельной статье.

Зелёный коридор - Альфа-Страхование ​

Зелёный коридор от Альфа-Страхование — специальная программа, позволяющая переоформить безубыточный полис другой страховой компании с бонусной комиссией.

Для участия в программе необходимо соблюдение следующих условий:

Текущий полис должен быть оформлен не в Альфа-Страхование

Между окончанием старого и началом нового полиса не должно быть перерыва — новый договор вступает в силу на следующий день после истечения предыдущего

КБМ всех вписанных водителей не должен превышать 0,91

Для ряда регионов допускается перерыв в страховании до 14 дней, однако это влияет на стоимость полиса:

г. Москва

г. Санкт-Петербург

Архангельская область

Брянская область

Липецкая область

Оренбургская область

Пермский край

Республика Коми

Республика Татарстан

Ростовская область

Саратовская область

Свердловская область

Тульская область

Ханты-Мансийский автономный округ

Ярославская область

Как активировать зелёный коридор?

При оформлении нового полиса на первом этапе укажите серию и номер действующего полиса другой страховой компании. Система автоматически применит бонусное вознаграждение.

Размер бонуса

Узнать точный бонус за зелёный коридор и пролонгацию можно в разделе «Моя Комиссия», выбрав Альфа-Страхование. Ставки по каждому региону указаны в нижней части таблицы.

Сокращения и краткие определения ​

Андеррайтинг — ручная проверка параметров расчёта, объекта страхования и документации специалистами СК. По результатам определяется итоговая стоимость полиса и возможность его оформления. Применяется при работе через индивидуальное согласование (заявки).

ГП — гарантийное письмо. Документ СК, подтверждающий получение от клиента определённой суммы (премии или доплаты при корректировке условий).

ДНД — дата начала действия полиса.

ИФЛ — имущество физических лиц.

ИЮЛ — имущество юридических лиц.

КД — кредитный договор.

КП — конкурентное предложение (контр-оффер). Запрашивается СК при согласовании скидки (актуально для ипотечного страхования и КАСКО). В качестве КП может использоваться макет полиса или ссылка на оплату конкурента, а также скриншот переписки с представителем СК.

Оффер — предложение СК на оформление полиса, доступное на странице «Выбор предложений».

СК — страховая компания.

СП — страховая премия (стоимость полиса за период).

СС — страховая сумма (предельный размер возмещения при страховом случае).

Автокод — автоматическое заполнение данных ТС при оформлении ОСАГО по госномеру или VIN. При использовании обязательно сверяйте подтянувшиеся сведения с реальными документами — особое внимание уделите мощности двигателя, модели и году выпуска.

ВУ — водительское удостоверение.

НСИС (nsis.ru) — Национальная Страховая Информационная Система. Единая база данных об объектах (ТС, недвижимость) и участниках страхования. Позволяет, например, проверить КБМ водителя или верифицировать полис ОСАГО.

ОСГОП — обязательное страхование ответственности перевозчика перед пассажирами за вред жизни, здоровью и имуществу. Обязательно для всех легковых такси с 1 сентября 2024 года.

ТО — техосмотр. В настоящее время не является обязательным для оформления ОСАГО.

ТС — транспортное средство.

Ипотечное страхование ​

АПП — акт приёма-передачи объекта.

ВДК — выписка из домовой книги. Документ со списком лиц, зарегистрированных по адресу объекта недвижимости.

МЕДО — медицинское обследование. Может потребоваться при оформлении через заявки, если у страхователя высокий возраст, значительные страховые суммы или определённые заболевания.

НД/ПНД — наркодиспансер/психоневрологический диспансер. Справки могут понадобиться при ипотечном страховании через заявки, если участник сделки старше 65 лет.

ОСЗ — остаток ссудной задолженности. Текущая сумма долга по кредиту на дату начала действия полиса. Актуальный размер можно уточнить в мобильном приложении банка.

ПЗ — письмо-заключение. Документ СК, подтверждающий готовность оформить полис для конкретного страхователя по определённому тарифу.

ПО — период охлаждения. Срок, в течение которого клиент вправе расторгнуть ипотечный полис и получить полный возврат уплаченных средств.