Где искать клиентов страховому агенту? ​

Для успешной работы страхового агента нужна хорошая клиентская база, которая постоянно будет пополняться новыми клиентами. Чаще всего первыми клиентами становятся друзья и знакомые, еще часть приходит по сарафанному радио. Но как обеспечить стабильный поток новых клиентов, когда все друзья уже оформили страховку?

Сайты объявлений ​

Не очень эффективный способ, но начинающие агенты, разместив объявления на таких площадках, могут привлечь первых своих клиентов.

Холодный прозвон ​

Еще один классический способ поиска клиентов. Агент собирает базу номеров из открытых источников или покупает ее на специальных сайтах и прозванивает номера из базы, чтобы получить заказы. Как и предыдущий способ, требуется много времени чтобы получить клиентов.

Публикации в соц.сетях ​

В группах по тематике страхового продукта и на форумах агент размещает свои объявления. Таким образом можно обеспечить большой охват аудитории из целевых сообществ. Как найти такие сообщества? Если вы агент ОСАГО, выбирайте группы и форумы для автолюбителей, именно в них находится ваша аудитория.

Визитки в автосервисах ​

Оставьте ваши контактные данные в физических точках, где могут быть ваши потенциальные клиенты. Подойдут автосервисы, мойки, парковки, кафе рядом с автомастерскими. Так вы сможете привлечь потенциально заинтересованных клиентов.

Платная реклама в интернете ​

Этот способ требует вложений, но позволяет показывать ваше предложение заинтересованным автолюбителям. При грамотной настройке вы получите стабильный поток клиентов.

Собственный блог или сайт ​

Позволит вам быть на связи с клиентами, заинтересовать их полезными, привлечь новых клиентов.

Личный бренд в соц.сетях ​

Как и сайт требует вложений, но помогает стать заметным в интернете и привлекать целевых клиентов с помощью полезной информации и рекламы.