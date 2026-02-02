Где искать клиентов страховому агенту?
Для успешной работы страхового агента нужна хорошая клиентская база, которая постоянно будет пополняться новыми клиентами. Чаще всего первыми клиентами становятся друзья и знакомые, еще часть приходит по сарафанному радио. Но как обеспечить стабильный поток новых клиентов, когда все друзья уже оформили страховку?
Сайты объявлений
Не очень эффективный способ, но начинающие агенты, разместив объявления на таких площадках, могут привлечь первых своих клиентов.
Холодный прозвон
Еще один классический способ поиска клиентов. Агент собирает базу номеров из открытых источников или покупает ее на специальных сайтах и прозванивает номера из базы, чтобы получить заказы. Как и предыдущий способ, требуется много времени чтобы получить клиентов.
Публикации в соц.сетях
В группах по тематике страхового продукта и на форумах агент размещает свои объявления. Таким образом можно обеспечить большой охват аудитории из целевых сообществ. Как найти такие сообщества? Если вы агент ОСАГО, выбирайте группы и форумы для автолюбителей, именно в них находится ваша аудитория.
Визитки в автосервисах
Оставьте ваши контактные данные в физических точках, где могут быть ваши потенциальные клиенты. Подойдут автосервисы, мойки, парковки, кафе рядом с автомастерскими. Так вы сможете привлечь потенциально заинтересованных клиентов.
Платная реклама в интернете
Этот способ требует вложений, но позволяет показывать ваше предложение заинтересованным автолюбителям. При грамотной настройке вы получите стабильный поток клиентов.
Собственный блог или сайт
Позволит вам быть на связи с клиентами, заинтересовать их полезными, привлечь новых клиентов.
Личный бренд в соц.сетях
Как и сайт требует вложений, но помогает стать заметным в интернете и привлекать целевых клиентов с помощью полезной информации и рекламы.