Психология клиента: как увеличить продажи ​

Работа страхового агента – это искусство выстраивания доверительных отношений с клиентами. Чтобы быть успешным, важно понимать, чего на самом деле хочет каждый клиент и как выявить его скрытые потребности. Ведь именно это помогает не только заключать больше сделок, но и увеличивать доход за счёт дополнительных продаж.

Сегодня мы поговорим о том, как психология клиента может стать вашим главным инструментом для повышения продаж, и почему ОСАГО – это только начало!

Кто ваши клиенты? ​

Каждый клиент уникален, но всех можно условно разделить на несколько типов в зависимости от их предпочтений и стиля общения. Зная это, вы сможете предложить каждому клиенту именно то, что ему нужно:

Рациональные страхователи – это клиенты, которые любят всё контролировать и выбирать оптимальные условия. С ними важно быть конкретным, предоставлять четкие аргументы и демонстрировать выгоды.

– это клиенты, которые любят всё контролировать и выбирать оптимальные условия. С ними важно быть конкретным, предоставлять четкие аргументы и демонстрировать выгоды. Эмоциональные клиенты – такие клиенты часто доверяются своим ощущениям и эмоциям. Для них важна атмосфера и доверие. Рассказать, как они могут почувствовать себя спокойнее и защищённее, купив дополнительные продукты – отличный способ установить контакт.

– такие клиенты часто доверяются своим ощущениям и эмоциям. Для них важна атмосфера и доверие. Рассказать, как они могут почувствовать себя спокойнее и защищённее, купив дополнительные продукты – отличный способ установить контакт. Клиенты, стремящиеся к комфорту – они ценят ваше внимание и готовность взять все на себя. Здесь идеальной дополнительной продажей может стать предложение услуг технической помощи на дороге или расширенной защиты.

Как выявить скрытые потребности? ​

Когда клиент оформляет ОСАГО, это отличная возможность выяснить, что ему ещё может быть нужно. Разные типы клиентов реагируют на разные подходы. Вот несколько вопросов, которые помогут выявить дополнительные потребности:

Для рациональных клиентов: "Рассматривали ли вы защиту своего имущества, например, страхование жилья? Это даёт вам полное финансовое спокойствие." "Вы задумывались о КАСКО? Это экономит деньги в случае ремонта и помогает избежать неожиданных расходов."

"Рассматривали ли вы защиту своего имущества, например, страхование жилья? Это даёт вам полное финансовое спокойствие." "Вы задумывались о КАСКО? Это экономит деньги в случае ремонта и помогает избежать неожиданных расходов." Для эмоциональных клиентов: "Что для вас самое важное в защите? Безопасность для вас и семьи?" "Как вы будете чувствовать себя, зная, что и ваше авто, и жильё под надёжной защитой?"

"Что для вас самое важное в защите? Безопасность для вас и семьи?" "Как вы будете чувствовать себя, зная, что и ваше авто, и жильё под надёжной защитой?" Для клиентов, стремящихся к комфорту: "Как насчёт того, чтобы мы позаботились обо всём сразу? Мы можем оформить не только ОСАГО, но и защитить ваш дом и автомобиль, чтобы вы чувствовали себя полностью уверенно." "Вы предпочитаете полную защиту и помощь в дороге? Рассмотрите КАСКО с полным пакетом услуг."

Почему это важно? ​

Каждый клиент, который чувствует, что его потребности полностью учтены, становится вашим постоянным клиентом. Вы помогаете ему оформить ОСАГО и решаете важные задачи:

Ипотечное страхование защитит его дом.

защитит его дом. КАСКО обеспечит спокойствие на дорогах.

При этом ваша выгода очевидна - продажа сразу нескольких полисов поможет увеличить доход в 2 и более раз. Выстраивайте доверительные отношения, и клиенты будут возвращаться снова и снова!