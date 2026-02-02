Советы при выборе страховой компании: на что обратить внимание ​

Когда вы страхуете машину, здоровье, дом или другое имущество, главное — иметь уверенность в том, что в случае непредвиденных событий вас не подведёт выбранное страховое покрытие.

Ключевые критерии выбора ​

Уставной капитал ​

Уставной капитал — важный показатель финансовой надёжности страховой компании. Чем он выше, тем меньше вероятность банкротства. Для страхования жизни он должен превышать 240 млн рублей, в рискованных сегментах (автомобильное и недвижимое страхование) — вдвое меньше.

Стаж на рынке ​

Компании, работающие много лет, чаще бывают более надёжными в выплатах. Предпочтение стоит отдавать тем, кто занимается страхованием ОСАГО уже долгие годы.

Процент выплат ​

Процент выплат показывает, насколько эффективно страховая компания реагирует на страховые случаи. Оптимальное значение — 40–50%, но при страховании КАСКО и ОСАГО этот показатель может быть выше. Слишком низкие или высокие значения могут сигнализировать о проблемах.

Соотношение стоимости и выгод ​

Изучайте стоимость полиса и предоставляемые выгоды в комплексе. Низкие тарифы могут быть заманчивы, но также могут свидетельствовать о финансовых трудностях компании.

Формулировка договора ​

Внимательно изучите шаблон договора. Убедитесь, что страховые случаи сформулированы чётко, исключая разночтения. Обращайте внимание на сроки компенсации убытков.

Признаки ненадёжной страховой ​

Массовые отрицательные отзывы — рост числа негативных отзывов должен вызвать беспокойство

— рост числа негативных отзывов должен вызвать беспокойство Отсутствие финансовой прозрачности — недостаток информации об активах и финансовых резервах

— недостаток информации об активах и финансовых резервах Чрезмерно низкие цены на полисы — могут свидетельствовать о нечестных намерениях

— могут свидетельствовать о нечестных намерениях Текучесть кадров — постоянная смена сотрудников и топ-менеджмента

Следуя этим советам, вы сможете сделать более информированный выбор и найти страхового партнёра, соответствующего вашим потребностям.