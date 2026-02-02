Скрипты страхового агента на все случаи жизни ​

Ситуация 1: Клиент сомневается в цене ОСАГО.

Скрипт:

Вы: Безусловно, стоимость полиса – важный момент и для каждого водителя она рассчитывается индивидуально. Стоимость ОСАГО зависит от нескольких коэффициентов, таких как КБМ, КТ, ТБ, КВС, КО, КП, КС, КМ. Эти коэффициенты учитывают разные факторы, например, стаж вождения, тип автомобиля и территорию регистрации. Отказы могут происходить из-за особенностей вашего региона. В случае отказа можно рассмотреть КАСКО Go, который может повысить вероятность одобрения полиса.

Ситуация 2: Клиент считает, что КАСКО дорого.

Скрипт:

Вы: В КАСКО есть разные варианты покрытия, и я помогу выбрать защиту только от тех рисков, которые вас волнуют больше всего. Мы также проводим сверку по всем страховым компаниям, чтобы выбрать оптимальные условия. Это помогает нам предложить вам наилучшее соотношение цены и защиты.

Ситуация 3: Клиент сомневается в страховании ипотеки.

Скрипт:

Вы: Страхование ипотечного жилья требуется по закону. Также стоит рассмотреть страхование жизни и здоровья. Это может снизить процент по ипотеке при рассмотрении вашего случая банком.

**Ситуация 4: Предупредить клиента о внимании к деталям **

Подчеркните важность чтения правил и условий страхового полиса. Это поможет клиентам избежать недоразумений в будущем

Скрипт:

Вы: Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с правилами и условиями вашего страхового полиса. Это поможет вам понять, какие случаи покрываются ОСАГО (КАСКО, ипотечным страхованием), и как действовать при необходимости.

Ситуация 5: Клиент сомневается, нужно ли покупать два полиса сразу (ОСАГО и КАСКО).

Скрипт:

Вы: ОСАГО и КАСКО выполняют разные функции. ОСАГО защищает вас от выплат пострадавшему водителю, если вы виновник ДТП. А КАСКО обеспечивает защиту вашего автомобиля и возмещает ремонт в случае ДТП. Оформив оба полиса, вы обезопасите себя от ущерба как своей, так и чужой машины в случае ДТП.

Ситуация 6: Клиент отказывается от КАСКО из-за стоимости полиса.

Скрипт:

Вы: Стоимость КАСКО может показаться высокой только на первый взгляд. Цена запчастей и ремонта автомобилей увеличилась более чем на 30% с 2022 года. КАСКО позволяет сэкономить на ремонте в разных ситуациях, начиная от ДТП и заканчивая вандализмом. Мы можем помочь вам выбрать более недорогой вариант КАСКО, возможно с неполным покрытием, который всё же обеспечит защиту вашей машины.

Ситуация 7: Клиент сомневается в необходимости страхования путешественника и антиклещ.

Скрипт:

Вы: Страхование путешественника и антиклещ имеют свои явные преимущества. Антиклещ позволит вам быть спокойным в случае укуса клеща и заражения болезнями, которые они могут переносить.

Страховка путешественника защитит вас во время поездок на дачу или в путешествия, покрывая ущерб от травм и болезней в случае форс-мажорных ситуаций. Все затраты на лечение и восстановление после травм в путешествиях будут покрыты страховой компанией.