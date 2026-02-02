Тема

На сайт

Автострахование ОСАГО на дому

Работа страхового агента из дома — современный и удобный способ заработка. Всё, что нужно, — компьютер, интернет и желание помогать клиентам.

Растущий спрос на ОСАГО

Обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО) — неотъемлемая часть владения автомобилем. С каждым годом, по мере увеличения автомобильного парка, растёт и спрос на этот вид страхования. Страховые компании ищут новые способы привлечения клиентов, и один из них — работа агентов из дома.

Как стать страховым агентом на дому

  1. Зарегистрируйтесь на платформе для страховых агентов.
  2. Найдите клиентов — через интернет, социальные сети или личные контакты.
  3. Оформляйте полисы ОСАГО онлайн, работая из дома.

Дальше остаётся развивать своё дело: находить новых клиентов, продлевать полисы и развивать агентскую сеть.

Полезные материалы

Особенности работы агентом на дому

У вас не будет фиксированного оклада — заработок полностью зависит от количества привлечённых клиентов. Активно используйте интернет для привлечения клиентов: не стоит ограничиваться только кругом знакомых.

Обязанности агента

  • Консультирование клиентов по страхованию
  • Поиск новых клиентов и развитие клиентской базы
  • Оформление документов и заполнение заявок
  • Подбор оптимальных вариантов для клиентов

Необходимые качества

  • Коммуникабельность
  • Знание продукта и умение объяснить его клиентам
  • Навыки убеждения
  • Организованность и дисциплинированность
  • Умение работать самостоятельно

Сколько можно заработать

Заработок зависит от объёма работы, клиентской базы и вознаграждения от страховой компании:

  • Начинающий агент — от 15 000 до 20 000 ₽ в месяц
  • Опытный агент — от 60 000 ₽ в месяц и выше

АгентБрокер — Руководство пользователя

© 2024–2026