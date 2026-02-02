Автострахование ОСАГО на дому
Работа страхового агента из дома — современный и удобный способ заработка. Всё, что нужно, — компьютер, интернет и желание помогать клиентам.
Растущий спрос на ОСАГО
Обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО) — неотъемлемая часть владения автомобилем. С каждым годом, по мере увеличения автомобильного парка, растёт и спрос на этот вид страхования. Страховые компании ищут новые способы привлечения клиентов, и один из них — работа агентов из дома.
Как стать страховым агентом на дому
- Зарегистрируйтесь на платформе для страховых агентов.
- Найдите клиентов — через интернет, социальные сети или личные контакты.
- Оформляйте полисы ОСАГО онлайн, работая из дома.
Дальше остаётся развивать своё дело: находить новых клиентов, продлевать полисы и развивать агентскую сеть.
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Особенности работы агентом на дому
У вас не будет фиксированного оклада — заработок полностью зависит от количества привлечённых клиентов. Активно используйте интернет для привлечения клиентов: не стоит ограничиваться только кругом знакомых.
Обязанности агента
- Консультирование клиентов по страхованию
- Поиск новых клиентов и развитие клиентской базы
- Оформление документов и заполнение заявок
- Подбор оптимальных вариантов для клиентов
Необходимые качества
- Коммуникабельность
- Знание продукта и умение объяснить его клиентам
- Навыки убеждения
- Организованность и дисциплинированность
- Умение работать самостоятельно
Сколько можно заработать
Заработок зависит от объёма работы, клиентской базы и вознаграждения от страховой компании:
- Начинающий агент — от 15 000 до 20 000 ₽ в месяц
- Опытный агент — от 60 000 ₽ в месяц и выше