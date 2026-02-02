Автострахование ОСАГО на дому ​

Работа страхового агента из дома — современный и удобный способ заработка. Всё, что нужно, — компьютер, интернет и желание помогать клиентам.

Растущий спрос на ОСАГО ​

Обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО) — неотъемлемая часть владения автомобилем. С каждым годом, по мере увеличения автомобильного парка, растёт и спрос на этот вид страхования. Страховые компании ищут новые способы привлечения клиентов, и один из них — работа агентов из дома.

Как стать страховым агентом на дому ​

Зарегистрируйтесь на платформе для страховых агентов. Найдите клиентов — через интернет, социальные сети или личные контакты. Оформляйте полисы ОСАГО онлайн, работая из дома.

Дальше остаётся развивать своё дело: находить новых клиентов, продлевать полисы и развивать агентскую сеть.

Полезные материалы ​

Особенности работы агентом на дому ​

У вас не будет фиксированного оклада — заработок полностью зависит от количества привлечённых клиентов. Активно используйте интернет для привлечения клиентов: не стоит ограничиваться только кругом знакомых.

Обязанности агента ​

Консультирование клиентов по страхованию

Поиск новых клиентов и развитие клиентской базы

Оформление документов и заполнение заявок

Подбор оптимальных вариантов для клиентов

Необходимые качества ​

Коммуникабельность

Знание продукта и умение объяснить его клиентам

Навыки убеждения

Организованность и дисциплинированность

Умение работать самостоятельно

Сколько можно заработать ​

Заработок зависит от объёма работы, клиентской базы и вознаграждения от страховой компании: