Как масштабировать бизнес в страховании

Масштабирование бизнеса — ключевой стратегический шаг для достижения роста, увеличения дохода и расширения клиентской базы. Рассмотрим несколько эффективных способов масштабирования, включая разнообразие продуктов и услуг, улучшение клиентского опыта и применение современных технологий.

Кросс-продажи к ОСАГО. Предложите клиентам дополнительные услуги, такие как страховку во время отпуска или мини-КАСКО. Так вы проявите заботу о клиенте и получите возможность сделать дополнительные продажи.

Оформление КАСКО. Освоение продажи полисов КАСКО позволит привлечь клиентов, которые ищут более широкий спектр страхования для своих автомобилей. КАСКО востребовано среди клиентов, автомобили которых относятся к среднему и высокому ценовому сегменту.