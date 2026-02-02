​Планируем развитие агентской сети ​

Планируя развитие агентской сети, важно проанализировать текущую ситуацию на рынке, страховые продукты и портрет агента. Затем, наметить задачи, выполнение которых позволит добиться расширения агентской сети и роста продаж. Далее определяем способы выполнения этих задач с пошаговым планом. В завершение оцениваем результаты проведенной работы.

Анализ

Проанализировав текущую ситуацию, вы сможете определить основные направления работы для улучшения показателей агентской сети.

Постановка задач

На основе анализа, вы сможете определить задачи для дальнейшей работы. В числе задач могут быть:

Рост ежемесячной выручки агентов

Увеличение количества работающих агентов

Увеличение числа новых активных агентов

Для выполнения этих задач вам понадобится:

Обучить агентов работе с клиентской базой, продажам дополнительных страховых продуктов, контролю пролонгаций договоров.

Мотивировать «спящих» агентов начать активные продажи.

Изменить критерии рекрутинга новых агентов для получения более активных специалистов.

Увеличение объема продаж полисов на 20%

Для выполнения этой задачи понадобится:

Увеличить объем продаж полисов ОСАГО агентами на 15%

Получить рост объема продаж дополнительных продуктов на 5%

Благодаря такому планированию развития агентской сети вы сможете определить, что нужно для достижения поставленных целей и какие условия нужно соблюсти, чтобы выйти на намеченные показатели.

Планирование активностей

Вы уже провели анализ и поставили задачи – время переходить к планированию активностей. Именно на этом этапе вы подготовите всё для реализации ваших целей. Определите, как именно вы будете работать с агентами и чего не хватает для выполнения ваших целей.

К примеру, если вы поставили задачу «рост ежемесячной выручки», то для этого необходимо:

Обучить агентов работе с продуктом

Разработать конкурс среди агентов по объему продаж за месяц

Показать тактики продаж для разных категорий клиентов

Для выполнения задачи «рост продаж полисов на 20%» вам потребуется:

Проанализировать клиентскую базу

Провести занятия с агентами по работе с существующими клиентами

Ознакомить агентов с дополнительными страховыми продуктами

Предложить агентам способы расширения клиентской базы по ОСАГО

Оценка результатов

На этом этапе важно выработать четкие критерии оценки эффективности работы и составить график всех будущих мероприятий для увеличения активности агентской сети.

Используя эти четыре шага для работы с агентской сетью вы сможете определять проблемные места вашей сети, повышать целевые показатели и увеличивать ваш доход.