Как конвертировать потенциальных клиентов в продажи? ​

Потенциальные клиенты могут принести вам гораздо больше дохода, чем вы ожидаете. Но как сделать их реальными клиентами и получить доход с каждого из них?

Будьте активным агентом ​

Будьте активны – страховой агент зарабатывает постоянно привлекая новых клиентов. Активное общение, расширение круга потенциальных клиентов и новые способы привлечения позволят повысить заработок.

Станьте экспертом в своей сфере ​

Экспертность – то, что ценят клиенты, когда обращаются за услугой. Расскажите им всё о страховом продукте, покажите, что вы в курсе последних изменений рынка и знаете, как можно сэкономить на оформлении страховки.

Тщательно ведите базу ​

Клиентская база – золотая жила для агента. Продления полисов позволяют значительно увеличить заработок. А текущим клиентам могут понадобиться другие страховые продукты. Поэтому следите за актуальностью вашей базы, напоминайте клиентам о пролонгации, предлагайте новые услуги.

Проявляйте настойчивость ​

Не останавливайтесь, получив отказ. В работе страхового агента отказы не редкость, но они не должны сдерживать вас. Анализируйте причины отказов, вырабатывайте скрипты диалога с клиентом, определяйте частоту контактов и предлагайте сопутствующие услуги, если ваша основная услуга в данный момент не актуальна для клиента.

Качественно обслуживайте клиентов

Чем лучше вы будете работать, тем больше шансов, что клиенты станут сами рекомендовать вас своим знакомым. Здесь нужно учесть и скорость обработки заявки, и консультации (не только до оформления полиса, но и после). Если работаете через офис, то должны наладить его работу так, чтобы человек "не мариновался" в очереди, а попал к вам по записи в назначенное время и т.п.