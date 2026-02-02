​Как привлечь клиентов в страховании? Работаем с аудиторией ​

Поиск новых клиентов и их удержание – постоянная работа страхового агента. Где искать клиентов, когда привычные способы уже не дают результат? И как расширить клиентскую базу в 2 и более раз? Давайте разберемся в этой нетривиальной задаче вместе.

Чтобы понять, где искать клиентов, нужно сначала определить портрет потенциального покупателя.

По данным Ренессанс страхование, клиенты страховых агентов, оформляющие полисы онлайн - это в первую очередь мужчины (65%) довольно зрелого возраста. Основная часть аудитории 40-45 лет. Большинство клиентов делают выбор в пользу онлайн-страхования из-за стремления сэкономить средства, такими клиентами становятся семейные пары со среднем уровнем дохода. Второй активной категорией целевой аудитории являются активные молодые люди, выбирающие индивидуальный подход.

Как привлечь этих клиентов?

В первую очередь необходимо определиться с их поведением перед покупкой, чтобы понимать где и когда предлагать им услугу страхования.

Большая часть клиентов для получения информации использует интернет. 73% аудитории узнают информацию по страховым продуктам в интернете, только потом контактируя с агентом или страховой компанией. При этом 75% клиентов сообщают о важности личного контакта с агентом или call-центром при покупке.

Поэтому, чтобы привлечь клиентов страховой агент должен использовать всю информацию которую мы дали.