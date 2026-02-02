Как привлечь клиентов в страховании? Работаем с аудиторией
Поиск новых клиентов и их удержание – постоянная работа страхового агента. Где искать клиентов, когда привычные способы уже не дают результат? И как расширить клиентскую базу в 2 и более раз? Давайте разберемся в этой нетривиальной задаче вместе.
Чтобы понять, где искать клиентов, нужно сначала определить портрет потенциального покупателя.
По данным Ренессанс страхование, клиенты страховых агентов, оформляющие полисы онлайн - это в первую очередь мужчины (65%) довольно зрелого возраста. Основная часть аудитории 40-45 лет. Большинство клиентов делают выбор в пользу онлайн-страхования из-за стремления сэкономить средства, такими клиентами становятся семейные пары со среднем уровнем дохода. Второй активной категорией целевой аудитории являются активные молодые люди, выбирающие индивидуальный подход.
Как привлечь этих клиентов?
В первую очередь необходимо определиться с их поведением перед покупкой, чтобы понимать где и когда предлагать им услугу страхования.
Большая часть клиентов для получения информации использует интернет. 73% аудитории узнают информацию по страховым продуктам в интернете, только потом контактируя с агентом или страховой компанией. При этом 75% клиентов сообщают о важности личного контакта с агентом или call-центром при покупке.
Поэтому, чтобы привлечь клиентов страховой агент должен использовать всю информацию которую мы дали.
- Подготовьте информационные статьи для клиента, помогите ему разобраться в тех страховых продуктах, которые вы предлагаете
- Будьте заметны – привлекайте клиента на тех площадках, которые он чаще всего посещает. Публикуйте материалы в соц.сетях, устраивайте вебинары или продвигайте свой сайт со страховыми продуктами
- Не забывайте про личный контакт. Общайтесь с новыми клиентами и ведите их до оформления страховки. Не оставляйте их без внимания после оформления – предлагайте пролонгацию вовремя.