5 главных ошибок начинающего агента: как не допустить их? ​

Отсутствие общения с клиентами ​

Тактичность и вежливое общение всегда будут лучшими спутниками хорошего страхового агента. Возвращаются именно к тем, с кем приятно было сотрудничать. Страховой агент ни в коем случае не должен бояться напомнить клиенту о себе, об окончании полиса. Но нужно действовать аккуратно и не перегибать палку, направляя сотни сообщений.

Невнимательность и обман ​

Для новичков одна из главных ошибок – невнимательность. Не проверили лишний раз внесенные данные, и полис сформировался с ошибкой. Даже незначительная ошибка может привести к отказу в выплате при наступлении страхового случая. Вносить некоторые незначительные изменения можно через личный кабинет на сайте страховой компании, остальные - только через личное обращение в офис.

Некоторые же наоборот вносят недостоверные данные, чтобы существенно снизить стоимость полиса. И даже если клиент оплатил такой полис, страховая компания в праве его расторгнуть и не вернуть деньги за него.

Работа только с одной СК или платформой ​

Работая только с одной страховой компанией или платформой, страховой агент сам же себе ограничивает свой доход и количество клиентов. В начале пути лучше всего сотрудничать с несколькими страховыми компаниями. Это даст возможность быстрее выучиться и получить необходимый опыт. Кроме этого, работая сразу с несколькими площадками, страховой агент получает доступ к большому выбору предложений по одному полису.

Оплата полиса картой агента ​

Очень часто страховым агентам удобнее оплачивать полис своей банковской картой. Это может быть и удобно, но может привести к довольно неприятным ситуациям. Некоторые страховые компании могут расторгнуть договор в одностороннем порядке, если оплата полиса производилась банковской картой не страхователя, а стороннего лица. Так же банки отслеживают все оплаты и начисления, и в определенный момент могут заблокировать вашу карту, посчитав платежи подозрительными.

Дешевое оформление ОСАГО ​

Практически все новички стараются оформить полис ОСАГО значительно ниже рыночной стоимости. А некоторые совершенно не берут денег за эту услугу. Таким нехитрым способом они стараются привлечь как можно больше клиентов. Но, что происходит на самом деле? Через некоторое время (около двух-трех месяцев) они начинают выгорать, ведь практически ничего не зарабатывают.

Вот каких ошибок следует избегать новоиспеченным страховым агентам. Это поможет не только сохранить статус и доброе имя, но также не попадать в неприятные ситуации. Помните, что всегда важно уважать не только себя, но и окружающих, быть максимально честным к себе и к другим.

Если вы прошли путь новичка, не допустив ни одной из вышеупомянутых ошибок, значит вы – действительно хороший страховой агент.