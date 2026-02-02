Работа с отказами – Как превратить "нет" в "да" при продаже ОСАГО ​

Сегодня мы хотим обсудить одну из самых важных тем в нашей работе – как успешно справляться с отказами клиентов и превращать их в заключенные сделки по ОСАГО.

Понять причину отказа

Первый шаг – выяснить, почему клиент говорит "нет". Причины могут быть самыми разными: от недостатка информации до финансовых затруднений. Задавайте открытые вопросы, чтобы лучше понять потребности и беспокойства клиента. Например:

"Что вас больше всего беспокоит в данном предложении?"

"Какие именно моменты вам хотелось бы обсудить подробнее?"

Обучение и информирование клиента

Часто клиенты отказываются от ОСАГО из-за недопонимания или недостатка информации. Убедитесь, что вы четко и доступно объяснили все преимущества полиса ОСАГО, включая:

Защиту от финансовых рисков при ДТП

Обеспечение правовой поддержки

Спокойствие и уверенность на дороге

Используйте примеры и реальные кейсы, чтобы сделать информацию более наглядной.

Работа с возражениями

Каждое возражение – это возможность для вас показать свою экспертизу и заботу о клиенте. Вот несколько распространенных возражений и способы их преодоления:

"Это слишком дорого для меня."

Объясните, что стоимость ОСАГО несоизмеримо ниже тех затрат, которые могут возникнуть в случае ДТП. Напомните о возможности выбора самой низкой стоимости полиса при проверке по всем страховым.

"Мне это не нужно."

Поговорите о реальных рисках и последствиях отсутствия ОСАГО. Приведите примеры из практики, когда ОСАГО помогло людям избежать серьезных финансовых проблем.

"У меня уже есть полис."

Уточните детали и срок действия полиса. Возможно, клиенту необходима пролонгация ОСАГО и вы можете предложить более выгодные условия.

Персонализация предложения

Каждый клиент уникален, и ваше предложение должно учитывать его индивидуальные потребности. Подчеркните те аспекты полиса, которые наиболее важны именно для этого клиента. Например, для молодых водителей – это защита от высоких штрафов, для семейных – безопасность детей в машине.

Постпродажное обслуживание

Даже после успешной продажи важно поддерживать связь с клиентом. Это помогает не только укрепить доверие, но и повысить вероятность продления полиса в будущем. Регулярно информируйте клиентов о новостях и изменениях в страховании, а также о специальных предложениях.

Преодоление отказов – это неотъемлемая часть работы страхового агента. Подходите к каждому случаю с вниманием и профессионализмом, и вы увидите, как "нет" превращается в "да". Желаем вам успехов в вашей работе и новых заключенных договоров!