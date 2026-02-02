Стратегия работы в сложных регионах
Если вы собираетесь начинать свой бизнес в сфере страхования, то в первую очередь стоит выяснить тип региона, в которым вы находитесь. Они бывают двух видов.
- Сложный. Это регион, который страховые компании ОСАГО считают убыточным. Здесь агентам выплачиваются минимальные комиссионные вознаграждения (КВ). Зато не так тяжело искать клиентов.
- Обычный. Противоположная ситуация. Страховые компании (СК) зарабатывают на ОСАГО. Агентам полагаются КВ за оформление полисов. Только клиентов находить нелегко.
Сложными регионами считаются: Северная Осетия-Алания, Чеченская республика, Республика Дагестан, Ингушетия, Карачаево-Черкесская республика, Приморский край, Кабардино-Балкарская республика, Нижегородская область, Севастополь, Хабаровский край, Адыгея, Республика Тыва, Камчатский край, Новосибирская область, Хакасия, Бурятия, Марий Эл, Калмыкия, Ставропольский край и Воронежская область.
Для каждого из этих регионов используется своя успешная стратегия, причем мнения экспертов здесь расходятся. Поэтому, воспользуйтесь материалами АгентБрокер для анализа вашего региона:
- Ознакомьтесь с условиями страховых компаний
- Узнайте базовую ставку для вашего региона
- Узнайте размер КВ в вашем регионе
Предлагаем лайфхак, как упростить оформление ОСАГО в сложных регионах:
Если клиент уже имеет страховой полис – сделайте пролонгацию. Страховая компания, в этом случае, с большой вероятностью одобрит договор. Для вас – это хорошая возможность привлечь новых клиентов из «сложных регионов».