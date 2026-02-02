Стратегия работы в сложных регионах ​

Если вы собираетесь начинать свой бизнес в сфере страхования, то в первую очередь стоит выяснить тип региона, в которым вы находитесь. Они бывают двух видов.

Сложный. Это регион, который страховые компании ОСАГО считают убыточным. Здесь агентам выплачиваются минимальные комиссионные вознаграждения (КВ). Зато не так тяжело искать клиентов.

Это регион, который страховые компании ОСАГО считают убыточным. Здесь агентам выплачиваются минимальные комиссионные вознаграждения (КВ). Зато не так тяжело искать клиентов. Обычный. Противоположная ситуация. Страховые компании (СК) зарабатывают на ОСАГО. Агентам полагаются КВ за оформление полисов. Только клиентов находить нелегко.

Сложными регионами считаются: Северная Осетия-Алания, Чеченская республика, Республика Дагестан, Ингушетия, Карачаево-Черкесская республика, Приморский край, Кабардино-Балкарская республика, Нижегородская область, Севастополь, Хабаровский край, Адыгея, Республика Тыва, Камчатский край, Новосибирская область, Хакасия, Бурятия, Марий Эл, Калмыкия, Ставропольский край и Воронежская область.

Для каждого из этих регионов используется своя успешная стратегия, причем мнения экспертов здесь расходятся. Поэтому, воспользуйтесь материалами АгентБрокер для анализа вашего региона:

Предлагаем лайфхак, как упростить оформление ОСАГО в сложных регионах: ​

Если клиент уже имеет страховой полис – сделайте пролонгацию. Страховая компания, в этом случае, с большой вероятностью одобрит договор. Для вас – это хорошая возможность привлечь новых клиентов из «сложных регионов».