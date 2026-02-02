Оформление ОСАГО: в страховой или на маркетплейсе? ​

Оформление ОСАГО требуется каждому автовладельцу. Однако, когда дело доходит до покупки полиса, возникает вопрос: где выгоднее его оформить. Рассмотрим два основных варианта: оформление в страховой компании и на страховом маркетплейсе.

Удобство и скорость ​

Оформление в страховой компании — самый очевидный выбор. Но при этом вы получаете предложение только от одной компании. Чтобы выбрать наиболее выгодный вариант, можно проверить цены через сайты нескольких страховых, но это занимает много времени. Поэтому многие автолюбители прибегают к помощи страховых маркетплейсов — на них можно заполнить анкету и получить предложения от нескольких компаний буквально за несколько минут.

Возможность сравнения ​

На маркетплейсах вы получаете возможность сравнить предложения разных страховых компаний в одном окне. Это означает, что вы можете оценить не только цену полиса, но и условия страхования. В результате вы выбираете наиболее подходящий вариант, максимально соответствующий вашим потребностям.

Вероятность одобрения ​

Когда вы обращаетесь в страховую компанию напрямую, ваша страховая история и рейтинг могут повлиять на решение о выдаче полиса. На маркетплейсе запрос отправляется сразу нескольким страховым компаниям, увеличивая вероятность получения одобрения. Даже если у вас есть небольшие сложности с историей страхования, вы сможете найти компанию, готовую предоставить полис.

Выбор нескольких продуктов ​

На страховых маркетплейсах представлены не только ОСАГО и КАСКО, но и страховые продукты на все случаи жизни: страхование путешественников, ипотечное страхование и другие.

Поддержка и консультации ​

На страховых маркетплейсах работают опытные консультанты, готовые помочь разобраться в деталях. Вы всегда можете обратиться с вопросами и получить необходимую поддержку.

Оба варианта имеют свои плюсы. Маркетплейсы позволяют сэкономить время и средства, а также обеспечивают возможность сравнить условия разных страховых компаний. Главное — выбрать вариант, который наилучшим образом подходит именно вам.