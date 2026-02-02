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Модуль продаж (виджет)

Модуль продаж — онлайн-инструмент для размещения на сайте формы оформления страховых полисов. Клиенты оформляют полисы самостоятельно, без перехода на АгентБрокер и без регистрации. КВ автоматически поступает на баланс агента.

Подходит агентствам, сайтам и сервисам, которые хотят быстро запустить продажи страхования без собственной разработки.

Что получает агент

  • Настройка процента удержания для расчётов с сотрудниками
  • Выбор страховых продуктов из каталога
  • Автоматическая отчётность по продажам
  • Возможность скрыть данные о КВ
  • Настройка внешнего вида под фирменный стиль

Что получает клиент

  • Быстрый калькулятор с моментальным предрасчётом
  • Полисы более 15 страховых компаний
  • Автозаполнение данных
  • Единое хранилище полисов и сделок

Создание виджета

  1. Откройте agentbroker.ru/widget
  2. Нажмите «Создать»
  3. Укажите название и домен сайта (нет сайта — используйте agentbroker.ru)

Варианты размещения

  • Встраиваемый код — блок на своём сайте
  • Прямая ссылка — отправить клиентам
  • Лендинг — автогенерируемая страница

Настройки

РазделЧто настраивается
Авторизациядоступ и % удержания от КВ
Интеграцияотображаемые элементы (чат, полисы, заявки), набор продуктов
Дополнительныетип виджета
Оформлениеназвание, шрифты, цвета, видимость элементов

Аналитика

Интеграция с Яндекс.Метрикой, VK ADS и постбэками. Данные по виджету — вкладка «Статистика» с фильтрацией по периоду. КВ также отображается в разделе «Полисы» → поле «КВ Виджета».

Управление

На странице «Мои виджеты» можно активировать, деактивировать, дублировать или удалять виджеты.

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