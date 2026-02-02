Модуль продаж (виджет)
Модуль продаж — онлайн-инструмент для размещения на сайте формы оформления страховых полисов. Клиенты оформляют полисы самостоятельно, без перехода на АгентБрокер и без регистрации. КВ автоматически поступает на баланс агента.
Подходит агентствам, сайтам и сервисам, которые хотят быстро запустить продажи страхования без собственной разработки.
Что получает агент
- Настройка процента удержания для расчётов с сотрудниками
- Выбор страховых продуктов из каталога
- Автоматическая отчётность по продажам
- Возможность скрыть данные о КВ
- Настройка внешнего вида под фирменный стиль
Что получает клиент
- Быстрый калькулятор с моментальным предрасчётом
- Полисы более 15 страховых компаний
- Автозаполнение данных
- Единое хранилище полисов и сделок
Создание виджета
- Откройте agentbroker.ru/widget
- Нажмите «Создать»
- Укажите название и домен сайта (нет сайта — используйте
agentbroker.ru)
Варианты размещения
- Встраиваемый код — блок на своём сайте
- Прямая ссылка — отправить клиентам
- Лендинг — автогенерируемая страница
Настройки
|Раздел
|Что настраивается
|Авторизация
|доступ и % удержания от КВ
|Интеграция
|отображаемые элементы (чат, полисы, заявки), набор продуктов
|Дополнительные
|тип виджета
|Оформление
|название, шрифты, цвета, видимость элементов
Аналитика
Интеграция с Яндекс.Метрикой, VK ADS и постбэками. Данные по виджету — вкладка «Статистика» с фильтрацией по периоду. КВ также отображается в разделе «Полисы» → поле «КВ Виджета».
Управление
На странице «Мои виджеты» можно активировать, деактивировать, дублировать или удалять виджеты.