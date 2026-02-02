Модуль продаж (виджет) ​

Модуль продаж — онлайн-инструмент для размещения на сайте формы оформления страховых полисов. Клиенты оформляют полисы самостоятельно, без перехода на АгентБрокер и без регистрации. КВ автоматически поступает на баланс агента.

Подходит агентствам, сайтам и сервисам, которые хотят быстро запустить продажи страхования без собственной разработки.

Что получает агент ​

Настройка процента удержания для расчётов с сотрудниками

Выбор страховых продуктов из каталога

Автоматическая отчётность по продажам

Возможность скрыть данные о КВ

Настройка внешнего вида под фирменный стиль

Что получает клиент ​

Быстрый калькулятор с моментальным предрасчётом

Полисы более 15 страховых компаний

Автозаполнение данных

Единое хранилище полисов и сделок

Создание виджета ​

Откройте agentbroker.ru/widget Нажмите «Создать» Укажите название и домен сайта (нет сайта — используйте agentbroker.ru )

Варианты размещения ​

Встраиваемый код — блок на своём сайте

— блок на своём сайте Прямая ссылка — отправить клиентам

— отправить клиентам Лендинг — автогенерируемая страница

Раздел Что настраивается Авторизация доступ и % удержания от КВ Интеграция отображаемые элементы (чат, полисы, заявки), набор продуктов Дополнительные тип виджета Оформление название, шрифты, цвета, видимость элементов

Интеграция с Яндекс.Метрикой, VK ADS и постбэками. Данные по виджету — вкладка «Статистика» с фильтрацией по периоду. КВ также отображается в разделе «Полисы» → поле «КВ Виджета».

На странице «Мои виджеты» можно активировать, деактивировать, дублировать или удалять виджеты.