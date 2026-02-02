Общие правила
Платформа АгентБрокер — сервис партнёрских продаж, созданный для страховых агентов, брокеров, владельцев сайтов и приложений, вебмастеров и арбитражных команд.
Регистрация и структура
Любой желающий может зарегистрироваться на платформе самостоятельно или присоединиться по приглашению брокера. Каждый пользователь имеет возможность привлекать агентов и сотрудников, формируя собственную агентскую сеть.
Категории пользователей
- Агент — физическое лицо: получает комиссионное вознаграждение по запросу, может привлекать агентов и сотрудников.
- Агент — самозанятый: пользуется моментальными выплатами по запросу, может привлекать агентов и сотрудников.
- Агент — юридическое лицо: получает выплаты по запросу (срок 1-6 рабочих дней), может привлекать агентов и сотрудников.
- Сотрудник: не получает собственную комиссию и не имеет права привлекать агентов.
Порядок выплаты вознаграждения
Физические лица: выплаты по запросу (от 1 минуты до 24 часов), удержание 13%, минимальная сумма — 1 000 руб., максимальная — 100 000 руб., комиссия — 70 руб.
Самозанятые: моментальные выплаты по запросу, к сумме добавляется 3% на покрытие налога.
Юридические лица: выплаты по запросу (1-6 рабочих дней), минимальная сумма — 1 000 руб., без ограничений по максимуму, без комиссии.
Противодействие мошенничеству
Блокировке подлежат пользователи, допускающие:
- Указание недостоверных сведений в полисе
- Страхование транспортных средств из запрещённых категорий
- Невыплату вознаграждения привлечённым субагентам
- Создание паразитной нагрузки на сервис
- Внесение ложных данных в профиль или платёжные реквизиты
- Оформление полисов с целью получения выгоды и последующего расторжения
Правила конкуренции между брокерами
Переманивание уже подключённых к платформе агентов строго запрещено. Брокеры, замеченные в подобных действиях, лишаются возможности привлекать новых агентов.