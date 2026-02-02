Общие правила ​

Платформа АгентБрокер — сервис партнёрских продаж, созданный для страховых агентов, брокеров, владельцев сайтов и приложений, вебмастеров и арбитражных команд.

Регистрация и структура ​

Любой желающий может зарегистрироваться на платформе самостоятельно или присоединиться по приглашению брокера. Каждый пользователь имеет возможность привлекать агентов и сотрудников, формируя собственную агентскую сеть.

Категории пользователей ​

Агент — физическое лицо : получает комиссионное вознаграждение по запросу, может привлекать агентов и сотрудников.

: получает комиссионное вознаграждение по запросу, может привлекать агентов и сотрудников. Агент — самозанятый : пользуется моментальными выплатами по запросу, может привлекать агентов и сотрудников.

: пользуется моментальными выплатами по запросу, может привлекать агентов и сотрудников. Агент — юридическое лицо : получает выплаты по запросу (срок 1-6 рабочих дней), может привлекать агентов и сотрудников.

: получает выплаты по запросу (срок 1-6 рабочих дней), может привлекать агентов и сотрудников. Сотрудник: не получает собственную комиссию и не имеет права привлекать агентов.

Порядок выплаты вознаграждения ​

Физические лица: выплаты по запросу (от 1 минуты до 24 часов), удержание 13%, минимальная сумма — 1 000 руб., максимальная — 100 000 руб., комиссия — 70 руб.

Самозанятые: моментальные выплаты по запросу, к сумме добавляется 3% на покрытие налога.

Юридические лица: выплаты по запросу (1-6 рабочих дней), минимальная сумма — 1 000 руб., без ограничений по максимуму, без комиссии.

Противодействие мошенничеству ​

Блокировке подлежат пользователи, допускающие:

Указание недостоверных сведений в полисе

Страхование транспортных средств из запрещённых категорий

Невыплату вознаграждения привлечённым субагентам

Создание паразитной нагрузки на сервис

Внесение ложных данных в профиль или платёжные реквизиты

Оформление полисов с целью получения выгоды и последующего расторжения

Правила конкуренции между брокерами ​

Переманивание уже подключённых к платформе агентов строго запрещено. Брокеры, замеченные в подобных действиях, лишаются возможности привлекать новых агентов.