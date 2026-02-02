Тема

На сайт

Настройка Postback в Telegram

Руководство по настройке уведомлений о конверсиях в Telegram-боте.

Создание бота

  1. Найдите @BotFather в Telegram и выполните команду /start
  2. Используйте команду /newbot для создания нового бота
  3. Задайте имя бота (например, "АгентБрокер traffic") и логин, заканчивающийся на _bot
  4. Скопируйте полученный токен бота

Получение идентификатора пользователя

  1. Отправьте несколько тестовых сообщений боту
  2. Перейдите по ссылке https://api.telegram.org/bot<bot_token>/getUpdates
  3. Найдите ваш ID в ответе (обычно во второй строке в параметре "id")

Проверка функциональности

  1. Протестируйте отправку сообщения по ссылке https://api.telegram.org/bot<bot_token>/sendMessage?chat_id=<id>&text=test

Подключение Postback

  1. В личном кабинете перейдите в раздел "Вебмастеру — Postback"
  2. Нажмите "Создать" и введите URL: https://api.telegram.org/bot<bot_token>/sendMessage
  3. Добавьте параметры: chat_id (ваш ID) и text (макросы данных, например {offer_name}:::&{order_id}:::&{status})
  4. Протестируйте конфигурацию кнопкой "Протестировать"
  5. Сохраните и проверьте через тестовую заявку

После настройки вы будете получать мгновенные уведомления о конверсиях и изменениях статуса.

АгентБрокер — Руководство пользователя

© 2024–2026