Настройка Postback в Telegram ​

Руководство по настройке уведомлений о конверсиях в Telegram-боте.

Создание бота ​

Найдите @BotFather в Telegram и выполните команду /start Используйте команду /newbot для создания нового бота Задайте имя бота (например, "АгентБрокер traffic") и логин, заканчивающийся на _bot Скопируйте полученный токен бота

Получение идентификатора пользователя ​

Отправьте несколько тестовых сообщений боту Перейдите по ссылке https://api.telegram.org/bot<bot_token>/getUpdates Найдите ваш ID в ответе (обычно во второй строке в параметре "id")

Проверка функциональности ​

Протестируйте отправку сообщения по ссылке https://api.telegram.org/bot<bot_token>/sendMessage?chat_id=<id>&text=test

Подключение Postback ​

В личном кабинете перейдите в раздел "Вебмастеру — Postback" Нажмите "Создать" и введите URL: https://api.telegram.org/bot<bot_token>/sendMessage Добавьте параметры: chat_id (ваш ID) и text (макросы данных, например {offer_name}:::&{order_id}:::&{status} ) Протестируйте конфигурацию кнопкой "Протестировать" Сохраните и проверьте через тестовую заявку

После настройки вы будете получать мгновенные уведомления о конверсиях и изменениях статуса.