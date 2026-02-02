Настройка Postback в Telegram
Руководство по настройке уведомлений о конверсиях в Telegram-боте.
Создание бота
- Найдите @BotFather в Telegram и выполните команду
/start
- Используйте команду
/newbotдля создания нового бота
- Задайте имя бота (например, "АгентБрокер traffic") и логин, заканчивающийся на
_bot
- Скопируйте полученный токен бота
Получение идентификатора пользователя
- Отправьте несколько тестовых сообщений боту
- Перейдите по ссылке
https://api.telegram.org/bot<bot_token>/getUpdates
- Найдите ваш ID в ответе (обычно во второй строке в параметре "id")
Проверка функциональности
- Протестируйте отправку сообщения по ссылке
https://api.telegram.org/bot<bot_token>/sendMessage?chat_id=<id>&text=test
Подключение Postback
- В личном кабинете перейдите в раздел "Вебмастеру — Postback"
- Нажмите "Создать" и введите URL:
https://api.telegram.org/bot<bot_token>/sendMessage
- Добавьте параметры:
chat_id(ваш ID) и
text(макросы данных, например
{offer_name}:::&{order_id}:::&{status})
- Протестируйте конфигурацию кнопкой "Протестировать"
- Сохраните и проверьте через тестовую заявку
После настройки вы будете получать мгновенные уведомления о конверсиях и изменениях статуса.