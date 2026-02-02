Что такое «Тарифы», как их добавлять и менять? ​

Что такое тариф ​

Тариф — это набор ставок вознаграждения (КВ) по каждому продукту, компании и категории, который видит и получает ваш субагент. Ваш доход формируется из разницы между вашей комиссией и комиссией, установленной для агента.

Можно создавать несколько тарифов для разных групп агентов, однако для добавления агента в сеть необходим хотя бы один тариф.

Как создать тариф ​

Шаг 1. Перейдите во вкладку «Агенты» и нажмите кнопку «Тарифы».

Шаг 2. Нажмите «Добавить тариф».

Шаг 3. Введите название тарифа, при необходимости добавьте комментарий и сохраните.

Два варианта настройки ​

Быстрый способ ​

В фильтре продуктов выберите «Все» Укажите процент удержания для каждой категории Рекомендуемые значения: банковские и HR-продукты — 5-7%, страховые — 5-10% Нажмите «Сохранить»

Настройки применятся ко всем продуктам, включая новые сегменты, которые появятся в будущем.

Гибкий способ ​

Выберите конкретный продукт в фильтре Задайте размер доли или фиксированную сумму для удержания (рекомендуется не превышать 20%) Поля «Бонус агента» и «Мой доход» рассчитаются автоматически Для индивидуальной настройки отдельных сегментов снимите общую галочку и заполните значения вручную Сохраните изменения

Формула расчёта ​

Ваше вознаграждение - Ваша доля = Бонус агента + Ваш доход

Пример 1. Ваше вознаграждение по ипотечному страхованию: 50%, установленная доля: 20%.

Бонус агента: 40%

Ваш доход: 10%

При стоимости полиса 30 000 руб.: вам начисляется 15 000 руб. (50%), из них агент получает 12 000 руб. (40%), а вам остаётся 3 000 руб. (10%).

Пример 2. Вознаграждение за оформление кредитной карты: 5 000 руб., доля: 20%.

Бонус агента: 4 000 руб. (80%)

Ваш доход: 1 000 руб. (20%)