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Что такое «Тарифы», как их добавлять и менять?

Что такое тариф

Тариф — это набор ставок вознаграждения (КВ) по каждому продукту, компании и категории, который видит и получает ваш субагент. Ваш доход формируется из разницы между вашей комиссией и комиссией, установленной для агента.

Можно создавать несколько тарифов для разных групп агентов, однако для добавления агента в сеть необходим хотя бы один тариф.

Как создать тариф

Шаг 1. Перейдите во вкладку «Агенты» и нажмите кнопку «Тарифы».

Шаг 2. Нажмите «Добавить тариф».

Шаг 3. Введите название тарифа, при необходимости добавьте комментарий и сохраните.

Два варианта настройки

Быстрый способ

  1. В фильтре продуктов выберите «Все»
  2. Укажите процент удержания для каждой категории
  3. Рекомендуемые значения: банковские и HR-продукты — 5-7%, страховые — 5-10%
  4. Нажмите «Сохранить»

Настройки применятся ко всем продуктам, включая новые сегменты, которые появятся в будущем.

Гибкий способ

  1. Выберите конкретный продукт в фильтре
  2. Задайте размер доли или фиксированную сумму для удержания (рекомендуется не превышать 20%)
  3. Поля «Бонус агента» и «Мой доход» рассчитаются автоматически
  4. Для индивидуальной настройки отдельных сегментов снимите общую галочку и заполните значения вручную
  5. Сохраните изменения

Формула расчёта

Ваше вознаграждение - Ваша доля = Бонус агента + Ваш доход

Примеры

Пример 1. Ваше вознаграждение по ипотечному страхованию: 50%, установленная доля: 20%.

  • Бонус агента: 40%
  • Ваш доход: 10%
  • При стоимости полиса 30 000 руб.: вам начисляется 15 000 руб. (50%), из них агент получает 12 000 руб. (40%), а вам остаётся 3 000 руб. (10%).

Пример 2. Вознаграждение за оформление кредитной карты: 5 000 руб., доля: 20%.

  • Бонус агента: 4 000 руб. (80%)
  • Ваш доход: 1 000 руб. (20%)

Ограничения

  • Вознаграждение агента не может превышать ваше собственное
  • Система не даст установить некорректное значение
  • Не забывайте сохранять изменения перед выходом со страницы

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