Что такое «Тарифы», как их добавлять и менять?
Что такое тариф
Тариф — это набор ставок вознаграждения (КВ) по каждому продукту, компании и категории, который видит и получает ваш субагент. Ваш доход формируется из разницы между вашей комиссией и комиссией, установленной для агента.
Можно создавать несколько тарифов для разных групп агентов, однако для добавления агента в сеть необходим хотя бы один тариф.
Как создать тариф
Шаг 1. Перейдите во вкладку «Агенты» и нажмите кнопку «Тарифы».
Шаг 2. Нажмите «Добавить тариф».
Шаг 3. Введите название тарифа, при необходимости добавьте комментарий и сохраните.
Два варианта настройки
Быстрый способ
- В фильтре продуктов выберите «Все»
- Укажите процент удержания для каждой категории
- Рекомендуемые значения: банковские и HR-продукты — 5-7%, страховые — 5-10%
- Нажмите «Сохранить»
Настройки применятся ко всем продуктам, включая новые сегменты, которые появятся в будущем.
Гибкий способ
- Выберите конкретный продукт в фильтре
- Задайте размер доли или фиксированную сумму для удержания (рекомендуется не превышать 20%)
- Поля «Бонус агента» и «Мой доход» рассчитаются автоматически
- Для индивидуальной настройки отдельных сегментов снимите общую галочку и заполните значения вручную
- Сохраните изменения
Формула расчёта
Ваше вознаграждение - Ваша доля = Бонус агента + Ваш доход
Примеры
Пример 1. Ваше вознаграждение по ипотечному страхованию: 50%, установленная доля: 20%.
- Бонус агента: 40%
- Ваш доход: 10%
- При стоимости полиса 30 000 руб.: вам начисляется 15 000 руб. (50%), из них агент получает 12 000 руб. (40%), а вам остаётся 3 000 руб. (10%).
Пример 2. Вознаграждение за оформление кредитной карты: 5 000 руб., доля: 20%.
- Бонус агента: 4 000 руб. (80%)
- Ваш доход: 1 000 руб. (20%)
Ограничения
- Вознаграждение агента не может превышать ваше собственное
- Система не даст установить некорректное значение
- Не забывайте сохранять изменения перед выходом со страницы