Конструктор mini app приложений для Телеграм
Платформа Telegram трансформировалась из простого мессенджера в полноценную платформу для привлечения трафика и продаж через mini app приложения. Конструктор позволяет создавать приложения внутри ботов без сложной разработки, обеспечивая управление витринами, офферами и сбор статистики.
Шаг 1: Создание и оформление бота в Telegram
Процесс начинается с использования официального сервиса @BotFather для управления ботом:
- Запустите BotFather и отправьте команду
/start
- Отправьте
/newbotдля создания нового бота
- Выберите уникальное имя, содержащее слово "bot"
- Получите HTTP API токен для доступа к боту
Затем настройте параметры бота через BotFather — Меню —
/mybots:
- Edit Name: публичное название бота
- Edit About: краткое описание функциональности
- Edit Description: приветственное сообщение для пользователей
- Edit Description Picture: изображение (рекомендуется 640x360 пкс)
- Edit Botpic: аватар бота (квадратное изображение)
Шаг 2: Подготовка витрины
Витрина определяет контент и офферы внутри приложения. Выбор типа витрины влияет на отображение:
- "Виджет": только список предложений
- "Виджет-витрина" или "Сайт": полная информация с изображениями и заголовками
Все изменения в витрине автоматически применяются в приложении.
Шаг 3: Создание mini app приложения
Перейдите в "Вебмастеру — Telegram MiniApp" — "Создать" и заполните:
- Название приложения: внутреннее обозначение
- Витрина: выберите подготовленную витрину
- API токен Telegram: вставьте токен от BotFather
- Сообщение после запуска: приветственный текст
- Текст на кнопке: призыв к действию (например, "Получить деньги")
Нажмите "Сохранить" для завершения.
Статистика приложения
Система автоматически собирает данные о пользователях, их Telegram ID и username. Все витрины, связанные с mini app, помечаются значком Telegram.
Трафик из приложения размечается параметрами:
sub1=tg_miniapp(источник)
sub2=[ID пользователя Telegram]
Анализируйте результаты в "Моя статистика" — "По sub ID" или выгружайте отчёты в CSV.
Отправка сообщений пользователям
Создавайте рассылки с указанием:
- Текст сообщения
- Текст на кнопке
- Прикреплённое изображение
Сообщения отправляются непосредственно в чат пользователя с ботом, содержа кнопку для запуска приложения.