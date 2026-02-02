Конструктор mini app приложений для Телеграм ​

Платформа Telegram трансформировалась из простого мессенджера в полноценную платформу для привлечения трафика и продаж через mini app приложения. Конструктор позволяет создавать приложения внутри ботов без сложной разработки, обеспечивая управление витринами, офферами и сбор статистики.

Шаг 1: Создание и оформление бота в Telegram ​

Процесс начинается с использования официального сервиса @BotFather для управления ботом:

Запустите BotFather и отправьте команду /start Отправьте /newbot для создания нового бота Выберите уникальное имя, содержащее слово "bot" Получите HTTP API токен для доступа к боту

Затем настройте параметры бота через BotFather — Меню — /mybots :

Edit Name : публичное название бота

: публичное название бота Edit About : краткое описание функциональности

: краткое описание функциональности Edit Description : приветственное сообщение для пользователей

: приветственное сообщение для пользователей Edit Description Picture : изображение (рекомендуется 640x360 пкс)

: изображение (рекомендуется 640x360 пкс) Edit Botpic: аватар бота (квадратное изображение)

Шаг 2: Подготовка витрины ​

Витрина определяет контент и офферы внутри приложения. Выбор типа витрины влияет на отображение:

"Виджет": только список предложений

"Виджет-витрина" или "Сайт": полная информация с изображениями и заголовками

Все изменения в витрине автоматически применяются в приложении.

Шаг 3: Создание mini app приложения ​

Перейдите в "Вебмастеру — Telegram MiniApp" — "Создать" и заполните:

Название приложения: внутреннее обозначение Витрина: выберите подготовленную витрину API токен Telegram: вставьте токен от BotFather Сообщение после запуска: приветственный текст Текст на кнопке: призыв к действию (например, "Получить деньги")

Нажмите "Сохранить" для завершения.

Статистика приложения ​

Система автоматически собирает данные о пользователях, их Telegram ID и username. Все витрины, связанные с mini app, помечаются значком Telegram.

Трафик из приложения размечается параметрами:

sub1=tg_miniapp (источник)

(источник) sub2=[ID пользователя Telegram]

Анализируйте результаты в "Моя статистика" — "По sub ID" или выгружайте отчёты в CSV.

Отправка сообщений пользователям ​

Создавайте рассылки с указанием:

Текст сообщения

Текст на кнопке

Прикреплённое изображение

Сообщения отправляются непосредственно в чат пользователя с ботом, содержа кнопку для запуска приложения.