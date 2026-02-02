Тема

На сайт

Конструктор mini app приложений для Телеграм

Платформа Telegram трансформировалась из простого мессенджера в полноценную платформу для привлечения трафика и продаж через mini app приложения. Конструктор позволяет создавать приложения внутри ботов без сложной разработки, обеспечивая управление витринами, офферами и сбор статистики.

Шаг 1: Создание и оформление бота в Telegram

Процесс начинается с использования официального сервиса @BotFather для управления ботом:

  1. Запустите BotFather и отправьте команду /start
  2. Отправьте /newbot для создания нового бота
  3. Выберите уникальное имя, содержащее слово "bot"
  4. Получите HTTP API токен для доступа к боту

Затем настройте параметры бота через BotFather — Меню — /mybots:

  • Edit Name: публичное название бота
  • Edit About: краткое описание функциональности
  • Edit Description: приветственное сообщение для пользователей
  • Edit Description Picture: изображение (рекомендуется 640x360 пкс)
  • Edit Botpic: аватар бота (квадратное изображение)

Шаг 2: Подготовка витрины

Витрина определяет контент и офферы внутри приложения. Выбор типа витрины влияет на отображение:

  • "Виджет": только список предложений
  • "Виджет-витрина" или "Сайт": полная информация с изображениями и заголовками

Все изменения в витрине автоматически применяются в приложении.

Шаг 3: Создание mini app приложения

Перейдите в "Вебмастеру — Telegram MiniApp" — "Создать" и заполните:

  1. Название приложения: внутреннее обозначение
  2. Витрина: выберите подготовленную витрину
  3. API токен Telegram: вставьте токен от BotFather
  4. Сообщение после запуска: приветственный текст
  5. Текст на кнопке: призыв к действию (например, "Получить деньги")

Нажмите "Сохранить" для завершения.

Статистика приложения

Система автоматически собирает данные о пользователях, их Telegram ID и username. Все витрины, связанные с mini app, помечаются значком Telegram.

Трафик из приложения размечается параметрами:

  • sub1=tg_miniapp (источник)
  • sub2=[ID пользователя Telegram]

Анализируйте результаты в "Моя статистика" — "По sub ID" или выгружайте отчёты в CSV.

Отправка сообщений пользователям

Создавайте рассылки с указанием:

  • Текст сообщения
  • Текст на кнопке
  • Прикреплённое изображение

Сообщения отправляются непосредственно в чат пользователя с ботом, содержа кнопку для запуска приложения.

АгентБрокер — Руководство пользователя

© 2024–2026