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Юридическая информация о компании, управляющей платформой АгентБрокер.

ООО «АГЕНТБРОКЕР»

  • Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АГЕНТБРОКЕР»
  • Юридический адрес: 108836, г. Москва, ул. 3-я Нововатутинская, д. 9, кв. 241
  • Почтовый адрес: 108836, г. Москва, ул. 3-я Нововатутинская, д. 9, кв. 241
  • Телефон: +7 (903) 224-50-34
  • ИНН / КПП: 7751190950 / 775101001
  • ОГРН: 1217700009780
  • Расчётный счёт: 40702810970010255318
  • Корреспондентский счёт: 30101810645250000092
  • БИК: 044525092
  • Банк: Московский филиал АО КБ «Модульбанк»
  • ОКВЭД: 62.01
  • Генеральный директор: Мифтахов Нариман Равильевич (действует на основании Устава)
  • Сайт: https://agentbroker.ru

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