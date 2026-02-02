Реквизиты
Юридическая информация о компании, управляющей платформой АгентБрокер.
ООО «АГЕНТБРОКЕР»
- Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АГЕНТБРОКЕР»
- Юридический адрес: 108836, г. Москва, ул. 3-я Нововатутинская, д. 9, кв. 241
- Почтовый адрес: 108836, г. Москва, ул. 3-я Нововатутинская, д. 9, кв. 241
- Телефон: +7 (903) 224-50-34
- ИНН / КПП: 7751190950 / 775101001
- ОГРН: 1217700009780
- Расчётный счёт: 40702810970010255318
- Корреспондентский счёт: 30101810645250000092
- БИК: 044525092
- Банк: Московский филиал АО КБ «Модульбанк»
- ОКВЭД: 62.01
- Генеральный директор: Мифтахов Нариман Равильевич (действует на основании Устава)
- Сайт: https://agentbroker.ru