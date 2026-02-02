Оформление страхования недвижимости (ИФЛ)
Как начать
На панели оформления выберите «Недвижимость».
Предварительный расчёт
Единственный параметр на этапе предрасчёта — желаемый размер покрытия (максимум 4 500 000 ₽). Тип объекта указывать не нужно — например, АльфаСтрахование принимает в том числе частные дома.
Предложения
Доступны предложения от СК Югория и СК АльфаСтрахование. Обе компании покрывают три риска:
- Гражданская ответственность
- Внутренняя отделка
- Движимое имущество
Указанная сумма — совокупный лимит по всем трём рискам. Разверните предложение, чтобы увидеть распределение (например, Югория — 750 000 ₽, АльфаСтрахование — 1 500 000 ₽).
Оформление
Заполните необходимые данные и завершите расчёт. Обязательно примите условия страхования и ознакомьтесь с КИД и правилами.
Ссылка на оплату у обеих компаний действительна 5 часов.
Покрываемые страховые случаи
- Пожар
- Взрыв
- Затопление или авария коммуникаций
- Воздействие низких температур
- Наезд транспортного средства
- Падение деревьев или летательных аппаратов
- Стихийные бедствия
- Противоправные действия третьих лиц