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Оформление страхования недвижимости (ИФЛ)

Как начать

На панели оформления выберите «Недвижимость».

Предварительный расчёт

Единственный параметр на этапе предрасчёта — желаемый размер покрытия (максимум 4 500 000 ₽). Тип объекта указывать не нужно — например, АльфаСтрахование принимает в том числе частные дома.

Предложения

Доступны предложения от СК Югория и СК АльфаСтрахование. Обе компании покрывают три риска:

  • Гражданская ответственность
  • Внутренняя отделка
  • Движимое имущество

Указанная сумма — совокупный лимит по всем трём рискам. Разверните предложение, чтобы увидеть распределение (например, Югория — 750 000 ₽, АльфаСтрахование — 1 500 000 ₽).

Оформление

Заполните необходимые данные и завершите расчёт. Обязательно примите условия страхования и ознакомьтесь с КИД и правилами.

Ссылка на оплату у обеих компаний действительна 5 часов.

Покрываемые страховые случаи

  • Пожар
  • Взрыв
  • Затопление или авария коммуникаций
  • Воздействие низких температур
  • Наезд транспортного средства
  • Падение деревьев или летательных аппаратов
  • Стихийные бедствия
  • Противоправные действия третьих лиц

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