Оформление страхования недвижимости (ИФЛ) ​

Как начать ​

На панели оформления выберите «Недвижимость».

Предварительный расчёт ​

Единственный параметр на этапе предрасчёта — желаемый размер покрытия (максимум 4 500 000 ₽). Тип объекта указывать не нужно — например, АльфаСтрахование принимает в том числе частные дома.

Доступны предложения от СК Югория и СК АльфаСтрахование. Обе компании покрывают три риска:

Гражданская ответственность

Внутренняя отделка

Движимое имущество

Указанная сумма — совокупный лимит по всем трём рискам. Разверните предложение, чтобы увидеть распределение (например, Югория — 750 000 ₽, АльфаСтрахование — 1 500 000 ₽).

Заполните необходимые данные и завершите расчёт. Обязательно примите условия страхования и ознакомьтесь с КИД и правилами.

Ссылка на оплату у обеих компаний действительна 5 часов.

Покрываемые страховые случаи ​