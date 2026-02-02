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Информация по страховым компаниям

Ниже представлены контактные данные страховых компаний, с которыми сотрудничает АгентБрокер. Эта информация может пригодиться при решении вопросов непосредственно со страховщиком.

КомпанияТелефонСайт
СК Zetta8-800-700-77-07zettains.ru
СК Согласие8-495-739-01-01soglasie.ru
СК Альфа-Страхование7-495-788-0-999alfastrah.ru
СК Ингосстрах8-495-956-55-55ingos.ru
СК Росгосстрах8-800-200-09-00rgs.ru
СК Ренессанс8-800-333-8-800renins.ru
СК ПАРИ7-495-721-12-21skpari.ru
СК Макс8-495-730-11-01makc.ru
СК Югория8-800-100-82-00ugsk.ru
СК Абсолют-Страхование7-495-025-77-77absolutins.ru
СК СОГАЗ8-800-333-08-88sogaz.ru
СК ВСК8-495-784-77-00vsk.ru
СК Энергогарант8-495-737-03-30energogarant.ru
СК Совкомбанк Страхование8-800-100-2-100sovcomins.ru
СК Гайде8-800-444-02-75guidehins.ru
СК Евроинс8-800-333-86-47euro-ins.ru

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