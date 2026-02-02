Информация по страховым компаниям
Ниже представлены контактные данные страховых компаний, с которыми сотрудничает АгентБрокер. Эта информация может пригодиться при решении вопросов непосредственно со страховщиком.
|Компания
|Телефон
|Сайт
|СК Zetta
|8-800-700-77-07
|zettains.ru
|СК Согласие
|8-495-739-01-01
|soglasie.ru
|СК Альфа-Страхование
|7-495-788-0-999
|alfastrah.ru
|СК Ингосстрах
|8-495-956-55-55
|ingos.ru
|СК Росгосстрах
|8-800-200-09-00
|rgs.ru
|СК Ренессанс
|8-800-333-8-800
|renins.ru
|СК ПАРИ
|7-495-721-12-21
|skpari.ru
|СК Макс
|8-495-730-11-01
|makc.ru
|СК Югория
|8-800-100-82-00
|ugsk.ru
|СК Абсолют-Страхование
|7-495-025-77-77
|absolutins.ru
|СК СОГАЗ
|8-800-333-08-88
|sogaz.ru
|СК ВСК
|8-495-784-77-00
|vsk.ru
|СК Энергогарант
|8-495-737-03-30
|energogarant.ru
|СК Совкомбанк Страхование
|8-800-100-2-100
|sovcomins.ru
|СК Гайде
|8-800-444-02-75
|guidehins.ru
|СК Евроинс
|8-800-333-86-47
|euro-ins.ru