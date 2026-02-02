Договор купли-продажи (ДКП)
ДКП — двустороннее соглашение, по которому продавец передаёт покупателю право собственности на автомобиль. Без этого документа невозможно зарегистрировать ТС в ГИБДД. Нотариальное заверение не обязательно — достаточно формы на платформе.
Как создать ДКП
- Нажмите на иконку профиля → Сервисы
- Выберите ДКП
- Нажмите «Создать»
- Заполните данные продавца, покупателя и ТС строго по документам
- Нажмите «Сохранить»
Формирование документа занимает 1–5 минут. Готовый договор можно отредактировать или скачать.