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Договор купли-продажи (ДКП)

ДКП — двустороннее соглашение, по которому продавец передаёт покупателю право собственности на автомобиль. Без этого документа невозможно зарегистрировать ТС в ГИБДД. Нотариальное заверение не обязательно — достаточно формы на платформе.

Как создать ДКП

  1. Нажмите на иконку профиля → Сервисы
  2. Выберите ДКП
  3. Нажмите «Создать»
  4. Заполните данные продавца, покупателя и ТС строго по документам
  5. Нажмите «Сохранить»

Формирование документа занимает 1–5 минут. Готовый договор можно отредактировать или скачать.

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