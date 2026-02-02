Когда пользователь может быть заблокирован? ​

Платформа ведёт мониторинг действий, которые могут подорвать доверие клиентов к страховым посредникам. Блокировка аккаунта возможна в следующих случаях.

Нарушения при оформлении страховок:

Внесение ложных данных в полис с целью занизить его стоимость

Оформление такси, учебных или прокатных автомобилей как транспорта для личного использования

Подключение агентов с нулевой комиссией или систематическая невыплата вознаграждения субагентам

Попадание в чёрные списки страховых компаний

Действия, приводящие к значительным убыткам у страховщиков

Нарушения правил поведения:

Грубость, нецензурная лексика или оскорбительное общение с сотрудниками платформы и службой поддержки

Последствия: аккаунт блокируется, а все подтверждённые конверсии могут быть аннулированы.