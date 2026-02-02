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Когда пользователь может быть заблокирован?

Платформа ведёт мониторинг действий, которые могут подорвать доверие клиентов к страховым посредникам. Блокировка аккаунта возможна в следующих случаях.

Нарушения при оформлении страховок:

  • Внесение ложных данных в полис с целью занизить его стоимость
  • Оформление такси, учебных или прокатных автомобилей как транспорта для личного использования
  • Подключение агентов с нулевой комиссией или систематическая невыплата вознаграждения субагентам
  • Попадание в чёрные списки страховых компаний
  • Действия, приводящие к значительным убыткам у страховщиков

Нарушения правил поведения:

  • Грубость, нецензурная лексика или оскорбительное общение с сотрудниками платформы и службой поддержки

Последствия: аккаунт блокируется, а все подтверждённые конверсии могут быть аннулированы.

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