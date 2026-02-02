Когда пользователь может быть заблокирован?
Платформа ведёт мониторинг действий, которые могут подорвать доверие клиентов к страховым посредникам. Блокировка аккаунта возможна в следующих случаях.
Нарушения при оформлении страховок:
- Внесение ложных данных в полис с целью занизить его стоимость
- Оформление такси, учебных или прокатных автомобилей как транспорта для личного использования
- Подключение агентов с нулевой комиссией или систематическая невыплата вознаграждения субагентам
- Попадание в чёрные списки страховых компаний
- Действия, приводящие к значительным убыткам у страховщиков
Нарушения правил поведения:
- Грубость, нецензурная лексика или оскорбительное общение с сотрудниками платформы и службой поддержки
Последствия: аккаунт блокируется, а все подтверждённые конверсии могут быть аннулированы.