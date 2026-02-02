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Как работать с площадками?

По некоторым офферам требуется согласование источника трафика с рекламодателем. Все запросы на добавление площадок находятся в разделе "Площадки".

Процесс добавления площадки

Чтобы создать новую площадку, нажмите кнопку "Добавить площадку" и заполните всплывающую форму:

  1. Наименование — введите название площадки
  2. Ссылка — добавьте URL площадки
  3. Тип трафика — выберите из выпадающего списка
  4. Механика привлечения — опишите воронку или способ привлечения трафика
  5. Нажмите "Добавить"

Отслеживание статуса

После создания площадки вы сможете видеть статусы запросов в таблице. Используйте фильтры по статусу и типу трафика для поиска ранее созданных площадок.

Сроки рассмотрения

В среднем проверка и открытие доступа к приватному офферу занимает до 5 рабочих дней. Время может варьироваться в зависимости от скорости рекламодателя и полноты заполнения заявки.

Ускорение процесса

Если вы хотите получить ответ быстрее, напишите в чат поддержки с текстом рекламы, баннерами и ссылками на размещение.

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