Как работать с площадками?
По некоторым офферам требуется согласование источника трафика с рекламодателем. Все запросы на добавление площадок находятся в разделе "Площадки".
Процесс добавления площадки
Чтобы создать новую площадку, нажмите кнопку "Добавить площадку" и заполните всплывающую форму:
- Наименование — введите название площадки
- Ссылка — добавьте URL площадки
- Тип трафика — выберите из выпадающего списка
- Механика привлечения — опишите воронку или способ привлечения трафика
- Нажмите "Добавить"
Отслеживание статуса
После создания площадки вы сможете видеть статусы запросов в таблице. Используйте фильтры по статусу и типу трафика для поиска ранее созданных площадок.
Сроки рассмотрения
В среднем проверка и открытие доступа к приватному офферу занимает до 5 рабочих дней. Время может варьироваться в зависимости от скорости рекламодателя и полноты заполнения заявки.
Ускорение процесса
Если вы хотите получить ответ быстрее, напишите в чат поддержки с текстом рекламы, баннерами и ссылками на размещение.