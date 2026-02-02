Изменение и аннулирование полиса
Через платформу АгентБрокер
Если у СК есть соответствующая функция — нажмите кнопку «Изменить полис» в расчёте и укажите нужные изменения. Форма с документами автоматически отправляется страховщику.
ОСАГО — горячие линии и ЛК страховщиков
|СК
|Горячая линия
|Личный кабинет
|Примечания
|Росгосстрах
|8 (800) 200-09-00
|my.rgs.ru
|Замена ТС, страхователя, изменение срока — только офис. Данные водителей редактируются через 30 дней после выдачи
|Согласие
|7 900 555 11 55
|lk.soglasie.ru
|Корректировки невозможны за 3 месяца до окончания; при обращении в офис полис становится бумажным
|АльфаСтрахование
|8 (800) 333-09-99
|—
|Правки только после вступления в силу; небольшие — через платформу
|ВСК
|8 800 775-15-75
|—
|Авторизация по телефону или Госуслугам; расторжение — только в офисе
|Ренессанс
|8 800 333-88-00
|—
|Часть изменений через ЛК; расторжение через офис или Telegram-бота
|Т-Страхование
|8 800 755-80-00
|—
|Широкий перечень изменений через приложение Тинькофф; расторжение — почтой
|Зетта
|8 800 700-77-07
|zettains.ru
|Смена собственника — только в офисе
|МАКС
|8 (495) 730-11-01
|—
|При правках полису присваивается новый номер; смена водителей может привести к отзыву КВ
|Абсолют
|+7 495 025-77-77
|absolutins.ru
|Авторизация по телефону, email или Сбер ID
|СОГАЗ
|8 800 333-0-888
|lk.sogaz.ru
|Расторжение — офис или почта
|Югория
|8 800 100-82-00
|e-osago.ugsk.ru
|Там же доступно расторжение
|Совкомбанк
|8 800 100-2-100
|сайт СК
|Формы для корректировок и расторжения на сайте
|Гайде
|8 800 444-02-75
|—
|Незначительные правки — через платформу; расторжение — офис
|Ингосстрах
|8 (800) 200-39-11
|сайт СК
|Основные изменения через ЛК; расторжение — только в офисе
КАСКО
По полисам ВСК и Ренессанс корректировки оформляются через офис или в переписке с поддержкой.
Ипотечное страхование
Перечень доступных изменений зависит от способа оформления. Инструкции по конкретным СК:
Когда страховая компания аннулирует полис
Полис может быть признан недействительным в следующих случаях:
- Страхователь или агент подал запрос на аннулирование
- В полисе указана недостоверная информация, из-за которой стоимость оказалась заниженной
- Такси или прокатный автомобиль был оформлен как личное транспортное средство
- Произошла техническая ошибка на стороне страховой компании
- Возникла ошибка при обработке платежа в платёжной системе
Комиссионное вознаграждение за аннулированные полисы не выплачивается. В личном кабинете такие договоры отображаются со статусом «Аннулирован».