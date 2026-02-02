Изменение и аннулирование полиса ​

Через платформу АгентБрокер ​

Если у СК есть соответствующая функция — нажмите кнопку «Изменить полис» в расчёте и укажите нужные изменения. Форма с документами автоматически отправляется страховщику.

ОСАГО — горячие линии и ЛК страховщиков ​

СК Горячая линия Личный кабинет Примечания Росгосстрах 8 (800) 200-09-00 my.rgs.ru Замена ТС, страхователя, изменение срока — только офис. Данные водителей редактируются через 30 дней после выдачи Согласие 7 900 555 11 55 lk.soglasie.ru Корректировки невозможны за 3 месяца до окончания; при обращении в офис полис становится бумажным АльфаСтрахование 8 (800) 333-09-99 — Правки только после вступления в силу; небольшие — через платформу ВСК 8 800 775-15-75 — Авторизация по телефону или Госуслугам; расторжение — только в офисе Ренессанс 8 800 333-88-00 — Часть изменений через ЛК; расторжение через офис или Telegram-бота Т-Страхование 8 800 755-80-00 — Широкий перечень изменений через приложение Тинькофф; расторжение — почтой Зетта 8 800 700-77-07 zettains.ru Смена собственника — только в офисе МАКС 8 (495) 730-11-01 — При правках полису присваивается новый номер; смена водителей может привести к отзыву КВ Абсолют +7 495 025-77-77 absolutins.ru Авторизация по телефону, email или Сбер ID СОГАЗ 8 800 333-0-888 lk.sogaz.ru Расторжение — офис или почта Югория 8 800 100-82-00 e-osago.ugsk.ru Там же доступно расторжение Совкомбанк 8 800 100-2-100 сайт СК Формы для корректировок и расторжения на сайте Гайде 8 800 444-02-75 — Незначительные правки — через платформу; расторжение — офис Ингосстрах 8 (800) 200-39-11 сайт СК Основные изменения через ЛК; расторжение — только в офисе

По полисам ВСК и Ренессанс корректировки оформляются через офис или в переписке с поддержкой.

Ипотечное страхование ​

Перечень доступных изменений зависит от способа оформления. Инструкции по конкретным СК:

Когда страховая компания аннулирует полис ​

Полис может быть признан недействительным в следующих случаях:

Страхователь или агент подал запрос на аннулирование

В полисе указана недостоверная информация, из-за которой стоимость оказалась заниженной

Такси или прокатный автомобиль был оформлен как личное транспортное средство

Произошла техническая ошибка на стороне страховой компании

Возникла ошибка при обработке платежа в платёжной системе

Комиссионное вознаграждение за аннулированные полисы не выплачивается. В личном кабинете такие договоры отображаются со статусом «Аннулирован».