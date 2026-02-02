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Изменение и аннулирование полиса

Через платформу АгентБрокер

Если у СК есть соответствующая функция — нажмите кнопку «Изменить полис» в расчёте и укажите нужные изменения. Форма с документами автоматически отправляется страховщику.

ОСАГО — горячие линии и ЛК страховщиков

СКГорячая линияЛичный кабинетПримечания
Росгосстрах8 (800) 200-09-00my.rgs.ruЗамена ТС, страхователя, изменение срока — только офис. Данные водителей редактируются через 30 дней после выдачи
Согласие7 900 555 11 55lk.soglasie.ruКорректировки невозможны за 3 месяца до окончания; при обращении в офис полис становится бумажным
АльфаСтрахование8 (800) 333-09-99Правки только после вступления в силу; небольшие — через платформу
ВСК8 800 775-15-75Авторизация по телефону или Госуслугам; расторжение — только в офисе
Ренессанс8 800 333-88-00Часть изменений через ЛК; расторжение через офис или Telegram-бота
Т-Страхование8 800 755-80-00Широкий перечень изменений через приложение Тинькофф; расторжение — почтой
Зетта8 800 700-77-07zettains.ruСмена собственника — только в офисе
МАКС8 (495) 730-11-01При правках полису присваивается новый номер; смена водителей может привести к отзыву КВ
Абсолют+7 495 025-77-77absolutins.ruАвторизация по телефону, email или Сбер ID
СОГАЗ8 800 333-0-888lk.sogaz.ruРасторжение — офис или почта
Югория8 800 100-82-00e-osago.ugsk.ruТам же доступно расторжение
Совкомбанк8 800 100-2-100сайт СКФормы для корректировок и расторжения на сайте
Гайде8 800 444-02-75Незначительные правки — через платформу; расторжение — офис
Ингосстрах8 (800) 200-39-11сайт СКОсновные изменения через ЛК; расторжение — только в офисе

КАСКО

По полисам ВСК и Ренессанс корректировки оформляются через офис или в переписке с поддержкой.

Ипотечное страхование

Перечень доступных изменений зависит от способа оформления. Инструкции по конкретным СК:

Когда страховая компания аннулирует полис

Полис может быть признан недействительным в следующих случаях:

  • Страхователь или агент подал запрос на аннулирование
  • В полисе указана недостоверная информация, из-за которой стоимость оказалась заниженной
  • Такси или прокатный автомобиль был оформлен как личное транспортное средство
  • Произошла техническая ошибка на стороне страховой компании
  • Возникла ошибка при обработке платежа в платёжной системе

Комиссионное вознаграждение за аннулированные полисы не выплачивается. В личном кабинете такие договоры отображаются со статусом «Аннулирован».

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