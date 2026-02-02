Услуга «Оформить за вас» ​

Сервис для оформления полиса с минимальным участием агента — когда нет времени самостоятельно заполнить расчёт.

Доступные продукты ​

Ипотечное страхование

КАСКО

Имущество физических лиц (ИФЛ)

Несчастный случай (НС)

Накопительное страхование жизни (НСЖ)

Страхование путешественников (ВЗР)

Добровольное медицинское страхование (ДМС)

Гражданская ответственность (ГО)

Имущество и ответственность для юридических лиц

50% от КВ за оформленный полис.

Как воспользоваться ​

Три способа запросить помощь:

В ЛК: «Оформить» → прокрутить до блока «Оформить за вас» → указать способ связи На странице расчёта — кнопка «Оформить за вас» рядом с предложениями Написать в Telegram или WhatsApp с описанием нужного полиса

Как проходит оформление ​

Специалисты запросят минимальный набор данных для предрасчёта. Вы выбираете страховщика, дальше команда самостоятельно заполняет расчёт и ведёт коммуникацию со страховой. Перед оплатой будет направлен черновик полиса на проверку.

Комиссия начисляется в полном объёме и зачисляется на баланс в течение 1–2 рабочих дней после подтверждения оплаты. Если ссылка на оплату не сформирована — услуга считается неоказанной, плата не взимается.

Что нужно подготовить ​

Ипотечное страхование:

Паспорт страхователя, договор купли-продажи / ДДУ, кредитный договор, график платежей, выписка из ЕГРН (по запросу банка)

ИФЛ:

Паспорт страхователя, документы на недвижимость (выписка из ЕГРН, ДДУ, договор аренды/купли-продажи), оценочный акт при необходимости

ДМС / НС / НСЖ:

Паспорт страхователя, анкета о здоровье (иногда), данные страхуемых лиц при коллективном полисе

ВЗР: