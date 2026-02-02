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Услуга «Оформить за вас»

Сервис для оформления полиса с минимальным участием агента — когда нет времени самостоятельно заполнить расчёт.

Доступные продукты

  • Ипотечное страхование
  • КАСКО
  • Имущество физических лиц (ИФЛ)
  • Несчастный случай (НС)
  • Накопительное страхование жизни (НСЖ)
  • Страхование путешественников (ВЗР)
  • Добровольное медицинское страхование (ДМС)
  • Гражданская ответственность (ГО)
  • Имущество и ответственность для юридических лиц

Стоимость

50% от КВ за оформленный полис.

Как воспользоваться

Три способа запросить помощь:

  1. В ЛК: «Оформить» → прокрутить до блока «Оформить за вас» → указать способ связи
  2. На странице расчёта — кнопка «Оформить за вас» рядом с предложениями
  3. Написать в Telegram или WhatsApp с описанием нужного полиса

Как проходит оформление

Специалисты запросят минимальный набор данных для предрасчёта. Вы выбираете страховщика, дальше команда самостоятельно заполняет расчёт и ведёт коммуникацию со страховой. Перед оплатой будет направлен черновик полиса на проверку.

КВ

Комиссия начисляется в полном объёме и зачисляется на баланс в течение 1–2 рабочих дней после подтверждения оплаты. Если ссылка на оплату не сформирована — услуга считается неоказанной, плата не взимается.

Что нужно подготовить

Ипотечное страхование:

  • Паспорт страхователя, договор купли-продажи / ДДУ, кредитный договор, график платежей, выписка из ЕГРН (по запросу банка)

ИФЛ:

  • Паспорт страхователя, документы на недвижимость (выписка из ЕГРН, ДДУ, договор аренды/купли-продажи), оценочный акт при необходимости

ДМС / НС / НСЖ:

  • Паспорт страхователя, анкета о здоровье (иногда), данные страхуемых лиц при коллективном полисе

ВЗР:

  • Паспорт, даты поездки, страна посещения

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