Услуга «Оформить за вас»
Сервис для оформления полиса с минимальным участием агента — когда нет времени самостоятельно заполнить расчёт.
Доступные продукты
- Ипотечное страхование
- КАСКО
- Имущество физических лиц (ИФЛ)
- Несчастный случай (НС)
- Накопительное страхование жизни (НСЖ)
- Страхование путешественников (ВЗР)
- Добровольное медицинское страхование (ДМС)
- Гражданская ответственность (ГО)
- Имущество и ответственность для юридических лиц
Стоимость
50% от КВ за оформленный полис.
Как воспользоваться
Три способа запросить помощь:
- В ЛК: «Оформить» → прокрутить до блока «Оформить за вас» → указать способ связи
- На странице расчёта — кнопка «Оформить за вас» рядом с предложениями
- Написать в Telegram или WhatsApp с описанием нужного полиса
Как проходит оформление
Специалисты запросят минимальный набор данных для предрасчёта. Вы выбираете страховщика, дальше команда самостоятельно заполняет расчёт и ведёт коммуникацию со страховой. Перед оплатой будет направлен черновик полиса на проверку.
КВ
Комиссия начисляется в полном объёме и зачисляется на баланс в течение 1–2 рабочих дней после подтверждения оплаты. Если ссылка на оплату не сформирована — услуга считается неоказанной, плата не взимается.
Что нужно подготовить
Ипотечное страхование:
- Паспорт страхователя, договор купли-продажи / ДДУ, кредитный договор, график платежей, выписка из ЕГРН (по запросу банка)
ИФЛ:
- Паспорт страхователя, документы на недвижимость (выписка из ЕГРН, ДДУ, договор аренды/купли-продажи), оценочный акт при необходимости
ДМС / НС / НСЖ:
- Паспорт страхователя, анкета о здоровье (иногда), данные страхуемых лиц при коллективном полисе
ВЗР:
- Паспорт, даты поездки, страна посещения