Что запрещено страховать?
На платформе доступно онлайн-оформление ОСАГО для транспортных средств категории «B» с целью использования «Личная» и «Такси».
Основные ограничения
Существуют строгие правила, нарушение которых влечёт аннулирование полиса и блокировку аккаунта:
- Если у автомобиля имеется лицензия такси, но полис оформлен для «личного» использования — комиссия за такой договор выплачена не будет.
Другие доступные категории
Помимо категории B, через биржу можно оформить полисы для категорий A, C, D и E, а также для транспорта, зарегистрированного на юридические лица.
Контроль со стороны страховых компаний
Все оформленные полисы проходят проверку у страховщиков. Договоры, оформленные с нарушениями, выявляются и аннулируются, а комиссия по ним не начисляется.