Что запрещено страховать? ​

На платформе доступно онлайн-оформление ОСАГО для транспортных средств категории «B» с целью использования «Личная» и «Такси».

Основные ограничения ​

Существуют строгие правила, нарушение которых влечёт аннулирование полиса и блокировку аккаунта:

Если у автомобиля имеется лицензия такси, но полис оформлен для «личного» использования — комиссия за такой договор выплачена не будет.

Другие доступные категории ​

Помимо категории B, через биржу можно оформить полисы для категорий A, C, D и E, а также для транспорта, зарегистрированного на юридические лица.

Контроль со стороны страховых компаний ​

Все оформленные полисы проходят проверку у страховщиков. Договоры, оформленные с нарушениями, выявляются и аннулируются, а комиссия по ним не начисляется.