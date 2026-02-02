Кросс-продукты к ОСАГО
Кросс-продукты (кроссы, допы) — это дополнительные страховые продукты, которые можно оформить вместе с полисом ОСАГО. Они увеличивают защиту клиента и приносят дополнительную комиссию агенту.
Что дают кроссы?
Страхование от несчастных случаев (НС)
- Выплата при травмах в ДТП (водителю и пассажирам)
- Страховая сумма от 100 000 до 400 000 ₽
- Цена: от 299 до 1 400 ₽
Мини-КАСКО
- Защита от повреждений автомобиля
- Покрытие: от 500 000 до 3 000 000 ₽
- Цена: от 990 до 4 950 ₽
Другие продукты (АльфаСтрахование)
- Защита от ДТП 3-х лиц — компенсация ущерба третьим лицам сверх лимита ОСАГО
- АльфаРемонт — страхование квартиры
- НС Автомобилиста — расширенная защита жизни и здоровья
Какие СК поддерживают кроссы?
|Страховая компания
|Доступные кроссы
|АльфаСтрахование
|НС (5 вариантов), КАСКО (3 варианта)
|Согласие
|КАСКО (1 вариант)
|Ингосстрах
|КАСКО (1 вариант)
Комиссия с кроссов
Комиссия агента с кросс-продуктов составляет от 27% до 44% в зависимости от продукта и страховой компании.
Как оформить кроссы: пошаговая инструкция
Шаг 1. Найдите полис с кроссами
После расчёта ОСАГО в результатах появится зелёный индикатор «можно оформить кроссы» под ценой полиса — это значит, что для данного предложения доступны дополнительные продукты.
Шаг 2. Перейдите к оформлению
Нажмите кнопку «Оформить» — вы попадёте на расширенную страницу оплаты с секцией кросс-продуктов.
Шаг 3. Загрузите список кроссов
На странице оформления нажмите кнопку «Получить список кросс-продуктов». Система загрузит актуальные предложения от страховой компании.
Шаг 4. Выберите нужные продукты
В появившемся списке:
- Отметьте галочкой категории продуктов, которые хотите добавить (НС, КАСКО)
- Выберите тариф — для некоторых продуктов доступно несколько вариантов с разной страховой суммой и ценой
- Стоимость и комиссия пересчитаются автоматически
Обязательные кроссы
Некоторые кроссы могут быть обязательными (отмечены как
REQUIRED) — их нельзя отключить. Это требование страховой компании.
Шаг 5. Проверьте итоговую сумму
В блоке итогов вы увидите:
- Стоимость полиса ОСАГО
- Стоимость кросс-продуктов
- Итого к оплате
Для агентов также отображается:
- Комиссия с полиса
- Комиссия с кроссов
- Итого комиссия
Шаг 6. Продолжите оформление
Нажмите «Продолжить оформление» — выбранные кроссы сохранятся, и система перейдёт к получению платёжной ссылки.
Шаг 7. Оплатите полис
После получения ссылки на оплату клиент оплачивает полис вместе с выбранными кроссами одним платежом. Все продукты будут оформлены автоматически.
Важные моменты
Изменение кроссов после получения ссылки
После получения платёжной ссылки изменить выбор кроссов нельзя. Если нужно изменить набор продуктов — создайте новый расчёт.
Рекомендация
Предлагайте клиентам НС и мини-КАСКО — это полезные продукты с хорошей комиссией. Страхование от несчастных случаев за 299 ₽ даёт покрытие 100 000 ₽ при травмах в ДТП.
Справочник по страховым компаниям
- АльфаСтрахование — полный список продуктов и тарифов
- Согласие — КАСКО «Ущерб+»
- Ингосстрах — мини-КАСКО