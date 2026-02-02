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Кросс-продукты к ОСАГО

Кросс-продукты (кроссы, допы) — это дополнительные страховые продукты, которые можно оформить вместе с полисом ОСАГО. Они увеличивают защиту клиента и приносят дополнительную комиссию агенту.

Что дают кроссы?

Страхование от несчастных случаев (НС)

  • Выплата при травмах в ДТП (водителю и пассажирам)
  • Страховая сумма от 100 000 до 400 000 ₽
  • Цена: от 299 до 1 400 ₽

Мини-КАСКО

  • Защита от повреждений автомобиля
  • Покрытие: от 500 000 до 3 000 000 ₽
  • Цена: от 990 до 4 950 ₽

Другие продукты (АльфаСтрахование)

  • Защита от ДТП 3-х лиц — компенсация ущерба третьим лицам сверх лимита ОСАГО
  • АльфаРемонт — страхование квартиры
  • НС Автомобилиста — расширенная защита жизни и здоровья

Какие СК поддерживают кроссы?

Страховая компанияДоступные кроссы
АльфаСтрахованиеНС (5 вариантов), КАСКО (3 варианта)
СогласиеКАСКО (1 вариант)
ИнгосстрахКАСКО (1 вариант)

Комиссия с кроссов

Комиссия агента с кросс-продуктов составляет от 27% до 44% в зависимости от продукта и страховой компании.

Как оформить кроссы: пошаговая инструкция

Шаг 1. Найдите полис с кроссами

После расчёта ОСАГО в результатах появится зелёный индикатор «можно оформить кроссы» под ценой полиса — это значит, что для данного предложения доступны дополнительные продукты.

Шаг 2. Перейдите к оформлению

Нажмите кнопку «Оформить» — вы попадёте на расширенную страницу оплаты с секцией кросс-продуктов.

Шаг 3. Загрузите список кроссов

На странице оформления нажмите кнопку «Получить список кросс-продуктов». Система загрузит актуальные предложения от страховой компании.

Шаг 4. Выберите нужные продукты

В появившемся списке:

  1. Отметьте галочкой категории продуктов, которые хотите добавить (НС, КАСКО)
  2. Выберите тариф — для некоторых продуктов доступно несколько вариантов с разной страховой суммой и ценой
  3. Стоимость и комиссия пересчитаются автоматически

Обязательные кроссы

Некоторые кроссы могут быть обязательными (отмечены как REQUIRED) — их нельзя отключить. Это требование страховой компании.

Шаг 5. Проверьте итоговую сумму

В блоке итогов вы увидите:

  • Стоимость полиса ОСАГО
  • Стоимость кросс-продуктов
  • Итого к оплате

Для агентов также отображается:

  • Комиссия с полиса
  • Комиссия с кроссов
  • Итого комиссия

Шаг 6. Продолжите оформление

Нажмите «Продолжить оформление» — выбранные кроссы сохранятся, и система перейдёт к получению платёжной ссылки.

Шаг 7. Оплатите полис

После получения ссылки на оплату клиент оплачивает полис вместе с выбранными кроссами одним платежом. Все продукты будут оформлены автоматически.

Важные моменты

Изменение кроссов после получения ссылки

После получения платёжной ссылки изменить выбор кроссов нельзя. Если нужно изменить набор продуктов — создайте новый расчёт.

Рекомендация

Предлагайте клиентам НС и мини-КАСКО — это полезные продукты с хорошей комиссией. Страхование от несчастных случаев за 299 ₽ даёт покрытие 100 000 ₽ при травмах в ДТП.

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