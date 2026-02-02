Кросс-продукты к ОСАГО ​

Кросс-продукты (кроссы, допы) — это дополнительные страховые продукты, которые можно оформить вместе с полисом ОСАГО. Они увеличивают защиту клиента и приносят дополнительную комиссию агенту.

Что дают кроссы? ​

Страхование от несчастных случаев (НС) ​

Выплата при травмах в ДТП (водителю и пассажирам)

Страховая сумма от 100 000 до 400 000 ₽

Цена: от 299 до 1 400 ₽

Защита от повреждений автомобиля

Покрытие: от 500 000 до 3 000 000 ₽

Цена: от 990 до 4 950 ₽

Другие продукты (АльфаСтрахование) ​

Защита от ДТП 3-х лиц — компенсация ущерба третьим лицам сверх лимита ОСАГО

— компенсация ущерба третьим лицам сверх лимита ОСАГО АльфаРемонт — страхование квартиры

— страхование квартиры НС Автомобилиста — расширенная защита жизни и здоровья

Какие СК поддерживают кроссы? ​

Страховая компания Доступные кроссы АльфаСтрахование НС (5 вариантов), КАСКО (3 варианта) Согласие КАСКО (1 вариант) Ингосстрах КАСКО (1 вариант)

Комиссия с кроссов Комиссия агента с кросс-продуктов составляет от 27% до 44% в зависимости от продукта и страховой компании.

Как оформить кроссы: пошаговая инструкция ​

Шаг 1. Найдите полис с кроссами ​

После расчёта ОСАГО в результатах появится зелёный индикатор «можно оформить кроссы» под ценой полиса — это значит, что для данного предложения доступны дополнительные продукты.

Шаг 2. Перейдите к оформлению ​

Нажмите кнопку «Оформить» — вы попадёте на расширенную страницу оплаты с секцией кросс-продуктов.

Шаг 3. Загрузите список кроссов ​

На странице оформления нажмите кнопку «Получить список кросс-продуктов». Система загрузит актуальные предложения от страховой компании.

Шаг 4. Выберите нужные продукты ​

В появившемся списке:

Отметьте галочкой категории продуктов, которые хотите добавить (НС, КАСКО) Выберите тариф — для некоторых продуктов доступно несколько вариантов с разной страховой суммой и ценой Стоимость и комиссия пересчитаются автоматически

Обязательные кроссы Некоторые кроссы могут быть обязательными (отмечены как REQUIRED ) — их нельзя отключить. Это требование страховой компании.

Шаг 5. Проверьте итоговую сумму ​

В блоке итогов вы увидите:

Стоимость полиса ОСАГО

Стоимость кросс-продуктов

Итого к оплате

Для агентов также отображается:

Комиссия с полиса

Комиссия с кроссов

Итого комиссия

Шаг 6. Продолжите оформление ​

Нажмите «Продолжить оформление» — выбранные кроссы сохранятся, и система перейдёт к получению платёжной ссылки.

Шаг 7. Оплатите полис ​

После получения ссылки на оплату клиент оплачивает полис вместе с выбранными кроссами одним платежом. Все продукты будут оформлены автоматически.

Важные моменты ​

Изменение кроссов после получения ссылки После получения платёжной ссылки изменить выбор кроссов нельзя. Если нужно изменить набор продуктов — создайте новый расчёт.

Рекомендация Предлагайте клиентам НС и мини-КАСКО — это полезные продукты с хорошей комиссией. Страхование от несчастных случаев за 299 ₽ даёт покрытие 100 000 ₽ при травмах в ДТП.

Справочник по страховым компаниям ​