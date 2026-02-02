Шаблон рассылки: Кроссы + Продление до повышения ​

Тема письма ​

Завтра цены вырастут на 40% — оформите весенние полисы сегодня + новые кроссы с КВ до 50%

Текст письма ​

Добрый день!

Две важные новости для агентов:

1. Последний день старых цен на ОСАГО ​

Завтра, 9 декабря, цены на ОСАГО вырастут на 15-40%.

Мы убрали ограничение по датам начала действия полиса. Теперь вы можете оформить полис за 180 дней вперёд.

Это значит, что сегодня вы можете оформить полисы с началом действия:

Декабрь 2025

Январь 2026

Февраль 2026

Март 2026

Апрель 2026

Май 2026

Клиент получит полис по старой цене, даже если он начнёт действовать весной.

Действуйте сегодня Завтра эти же полисы будут стоить на 15-40% дороже. Свяжитесь с клиентами, у которых полисы заканчиваются в ближайшие полгода — они могут сэкономить тысячи рублей.

2. Кросс-продукты: КВ до 50% ​

Мы добавили возможность продавать дополнительные страховые продукты вместе с ОСАГО:

Продукт Цена Комиссия НС (страхование от несчастных случаев) от 299 ₽ до 44% Мини-КАСКО от 990 ₽ до 50%

Как это работает:

После расчёта ОСАГО под ценой появится индикатор «можно оформить кроссы» На странице оформления нажмите «Получить список кросс-продуктов» Выберите нужные продукты Клиент оплачивает всё одним платежом

Пример дохода:

Полис ОСАГО: 8 000 ₽ → КВ 1 600 ₽

НС 400 000 ₽: 1 400 ₽ → КВ 617 ₽

КАСКО 3 млн: 4 950 ₽ → КВ 1 559 ₽

Итого КВ: 3 776 ₽ вместо 1 600 ₽

Подробная инструкция: https://agentbroker.ru/data/cross/

Хороших продаж!

Команда AgentBroker

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🔥 Завтра цены на ОСАГО вырастут на 15-40%! Мы убрали ограничение по датам — теперь можно оформить полис за 180 дней вперёд. Оформите сегодня весенние полисы по старым ценам: ✅ Декабрь-Май 2026 + Новое: кросс-продукты с КВ до 50% Подробнее: https://agentbroker.ru/data/cross/