Тема

На сайт

Шаблон рассылки: Кроссы + Продление до повышения

Тема письма

Завтра цены вырастут на 40% — оформите весенние полисы сегодня + новые кроссы с КВ до 50%

Текст письма

Добрый день!

Две важные новости для агентов:

1. Последний день старых цен на ОСАГО

Завтра, 9 декабря, цены на ОСАГО вырастут на 15-40%.

Мы убрали ограничение по датам начала действия полиса. Теперь вы можете оформить полис за 180 дней вперёд.

Это значит, что сегодня вы можете оформить полисы с началом действия:

  • Декабрь 2025
  • Январь 2026
  • Февраль 2026
  • Март 2026
  • Апрель 2026
  • Май 2026

Клиент получит полис по старой цене, даже если он начнёт действовать весной.

Действуйте сегодня

Завтра эти же полисы будут стоить на 15-40% дороже. Свяжитесь с клиентами, у которых полисы заканчиваются в ближайшие полгода — они могут сэкономить тысячи рублей.

2. Кросс-продукты: КВ до 50%

Мы добавили возможность продавать дополнительные страховые продукты вместе с ОСАГО:

ПродуктЦенаКомиссия
НС (страхование от несчастных случаев)от 299 ₽до 44%
Мини-КАСКОот 990 ₽до 50%

Как это работает:

  1. После расчёта ОСАГО под ценой появится индикатор «можно оформить кроссы»
  2. На странице оформления нажмите «Получить список кросс-продуктов»
  3. Выберите нужные продукты
  4. Клиент оплачивает всё одним платежом

Пример дохода:

  • Полис ОСАГО: 8 000 ₽ → КВ 1 600 ₽
  • НС 400 000 ₽: 1 400 ₽ → КВ 617 ₽
  • КАСКО 3 млн: 4 950 ₽ → КВ 1 559 ₽
  • Итого КВ: 3 776 ₽ вместо 1 600 ₽

Подробная инструкция: https://agentbroker.ru/data/cross/

Хороших продаж!

Команда AgentBroker

Короткая версия (для мессенджеров) 

🔥 Завтра цены на ОСАГО вырастут на 15-40%!

Мы убрали ограничение по датам — теперь можно оформить полис за 180 дней вперёд.

Оформите сегодня весенние полисы по старым ценам:
✅ Декабрь-Май 2026

+ Новое: кросс-продукты с КВ до 50%
Подробнее: https://agentbroker.ru/data/cross/

SMS-версия 

ОСАГО: завтра +40% к цене. Оформите весенние полисы сегодня (до 180 дней вперёд). Новое: кроссы с КВ до 50% agentbroker.ru/data/cross

АгентБрокер — Руководство пользователя

© 2024–2026