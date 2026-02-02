Шаблон рассылки: Кроссы + Продление до повышения
Тема письма
Завтра цены вырастут на 40% — оформите весенние полисы сегодня + новые кроссы с КВ до 50%
Текст письма
Добрый день!
Две важные новости для агентов:
1. Последний день старых цен на ОСАГО
Завтра, 9 декабря, цены на ОСАГО вырастут на 15-40%.
Мы убрали ограничение по датам начала действия полиса. Теперь вы можете оформить полис за 180 дней вперёд.
Это значит, что сегодня вы можете оформить полисы с началом действия:
- Декабрь 2025
- Январь 2026
- Февраль 2026
- Март 2026
- Апрель 2026
- Май 2026
Клиент получит полис по старой цене, даже если он начнёт действовать весной.
Действуйте сегодня
Завтра эти же полисы будут стоить на 15-40% дороже. Свяжитесь с клиентами, у которых полисы заканчиваются в ближайшие полгода — они могут сэкономить тысячи рублей.
2. Кросс-продукты: КВ до 50%
Мы добавили возможность продавать дополнительные страховые продукты вместе с ОСАГО:
|Продукт
|Цена
|Комиссия
|НС (страхование от несчастных случаев)
|от 299 ₽
|до 44%
|Мини-КАСКО
|от 990 ₽
|до 50%
Как это работает:
- После расчёта ОСАГО под ценой появится индикатор «можно оформить кроссы»
- На странице оформления нажмите «Получить список кросс-продуктов»
- Выберите нужные продукты
- Клиент оплачивает всё одним платежом
Пример дохода:
- Полис ОСАГО: 8 000 ₽ → КВ 1 600 ₽
- НС 400 000 ₽: 1 400 ₽ → КВ 617 ₽
- КАСКО 3 млн: 4 950 ₽ → КВ 1 559 ₽
- Итого КВ: 3 776 ₽ вместо 1 600 ₽
Подробная инструкция: https://agentbroker.ru/data/cross/
Хороших продаж!
Команда AgentBroker
Короткая версия (для мессенджеров)
🔥 Завтра цены на ОСАГО вырастут на 15-40%!
Мы убрали ограничение по датам — теперь можно оформить полис за 180 дней вперёд.
Оформите сегодня весенние полисы по старым ценам:
✅ Декабрь-Май 2026
+ Новое: кросс-продукты с КВ до 50%
Подробнее: https://agentbroker.ru/data/cross/
SMS-версия
ОСАГО: завтра +40% к цене. Оформите весенние полисы сегодня (до 180 дней вперёд). Новое: кроссы с КВ до 50% agentbroker.ru/data/cross