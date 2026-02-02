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Обучение

Образовательные материалы для страховых агентов — от основ до продвинутых стратегий.

Программа

Модуль 1: Основы страхового бизнеса (3)

Понять структуру и механизмы страхового рынка

Модуль 2: ОСАГО — основа агентского бизнеса (2)

Освоить самый массовый продукт страхования

Модуль 3: КАСКО и премиальные продукты (1)

Научиться продавать высокомаржинальные продукты

Модуль 4: Продажи и маркетинг (15)

Освоить современные инструменты привлечения клиентов

Модуль 5: Юридические аспекты

Обеспечить юридическую грамотность и защиту

Модуль 6: Ипотечное страхование (3)

Научиться работать с ипотечным страхованием

Модуль 7: Аналитика и оптимизация

Научиться измерять и улучшать результаты

Модуль 8: Построение команды (5)

Создать и масштабировать агентскую сеть

Модуль 9: Инновации и технологии (3)

Использовать современные технологии для роста

Модуль 10: Практические кейсы

Научиться на реальных примерах

Дополнительные материалы

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