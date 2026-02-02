Обучение
Образовательные материалы для страховых агентов — от основ до продвинутых стратегий.
Программа
Модуль 1: Основы страхового бизнеса (3)
Понять структуру и механизмы страхового рынка
Модуль 2: ОСАГО — основа агентского бизнеса (2)
Освоить самый массовый продукт страхования
Модуль 3: КАСКО и премиальные продукты (1)
Научиться продавать высокомаржинальные продукты
Модуль 4: Продажи и маркетинг (15)
Освоить современные инструменты привлечения клиентов
Модуль 5: Юридические аспекты
Обеспечить юридическую грамотность и защиту
Модуль 6: Ипотечное страхование (3)
Научиться работать с ипотечным страхованием
Модуль 7: Аналитика и оптимизация
Научиться измерять и улучшать результаты
Модуль 8: Построение команды (5)
Создать и масштабировать агентскую сеть
Модуль 9: Инновации и технологии (3)
Использовать современные технологии для роста
Модуль 10: Практические кейсы
Научиться на реальных примерах