Маркетплейс АгентБрокер: возможности для агента ​

Мы запустили новый страховой сервис для вас, который будет постепенно обновляться и расширяться. Уже сейчас некоторые продукты доступны вам. Так, сейчас работает кредитный мастер для подбора условий и оформления кредитов.

Страхование: На маркетплейсе АгентБрокер вы можете оформить страховые полисы ОСАГО, КАСКО, страхование путешественников или ипотечное страхование. Кредиты: Широкий выбор кредитных продуктов с разными условиями от банков и финансовых учреждений. Вклады: Вклады во всех ведущих банках с разными процентными ставками и сроками размещения представлены на нашем маркетплейсе.

Поиск и выбор нужного продукта ​

Чтобы найти подходящий финансовый продукт, используйте соответствующие разделы на сайте – вы можете выбрать нужную вкладку в меню или перейти напрямую со страницы маркетплейса.

На странице каждого финансового продукта, будь то оформление ОСАГО или потребительский кредит вы сможете найти калькулятор для расчета условий и сравнение цен в разных банках и страховых компаниях.

Выбирайте интересующий вас продукт, получайте наиболее выгодное предложение от одного из банков или страховой компании и оформляйте онлайн. Страховой полис или кредитный договор вы получите на почту, а следить за всеми своими финансовыми продуктами сможете в личном кабинете.

Сравнение нескольких вариантов ​

Для того чтобы выбрать лучший вариант, сравните предложения по различным параметрам. Используйте соответствующие вкладку в меню или перейдите на нужный продукт со страницы маркетплейса.

АгентБрокер сотрудничает со всеми ведущими страховыми компаниями и предоставляет предложения от всех основных банков, поэтому при расчете вы сразу увидите предложения от максимального количества банков и страховых.

Также на нашей платформе действуют акции. О новых условиях вы можете узнать в разделе Блог-Новости. Дополнительные скидки на полисы автострахования, кредиты и вклады анонсируются каждый месяц.

Блог по финансовым и страховым продуктам ​

В нашем блоге мы делимся ценной информацией о различных финансовых лайфхаках, помогая нашим читателям принимать осознанные решения в сфере кредитов, страхования и вкладов. Здесь вы найдете полезные советы и аналитику, которые помогут вам выбрать оптимальные условия для ваших потребностей, сэкономив время и ресурсы. Посещайте наш блог, чтобы быть в курсе последних трендов и максимально эффективно управлять своими финансами.