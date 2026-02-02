Библиотека знаний
Полезные ресурсы для изучения страхового дела
Рекомендуемая литература
Основы страхования
- «Страхование» — учебник для вузов
- «Основы страхового дела» — практическое руководство
Продажи и маркетинг
- «СПИН-продажи» — Нил Рэкхем
- «Психология влияния» — Роберт Чалдини
Полезные ресурсы
Официальные источники
- Центральный банк России (cbr.ru) — регулятор страхового рынка
- РСА (autoins.ru) — Российский союз автостраховщиков
- ВСС (ins-union.ru) — Всероссийский союз страховщиков
Информационные порталы
- Банки.ру — раздел страхования
- Сравни.ру — сравнение страховых продуктов
Нормативные документы
Основные законы
- Федеральный закон «Об организации страхового дела в РФ»
- Федеральный закон «Об ОСАГО»
- Гражданский кодекс РФ (глава 48)
Подзаконные акты
- Указания ЦБ РФ по страхованию
- Правила страхования