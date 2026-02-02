Библиотека знаний

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Полезные ресурсы для изучения страхового дела

Рекомендуемая литература

Основы страхования

  • «Страхование» — учебник для вузов
  • «Основы страхового дела» — практическое руководство

Продажи и маркетинг

  • «СПИН-продажи» — Нил Рэкхем
  • «Психология влияния» — Роберт Чалдини

Полезные ресурсы

Официальные источники

  • Центральный банк России (cbr.ru) — регулятор страхового рынка
  • РСА (autoins.ru) — Российский союз автостраховщиков
  • ВСС (ins-union.ru) — Всероссийский союз страховщиков

Информационные порталы

  • Банки.ру — раздел страхования
  • Сравни.ру — сравнение страховых продуктов

Нормативные документы

Основные законы

  • Федеральный закон «Об организации страхового дела в РФ»
  • Федеральный закон «Об ОСАГО»
  • Гражданский кодекс РФ (глава 48)

Подзаконные акты

  • Указания ЦБ РФ по страхованию
  • Правила страхования

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