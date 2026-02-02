Ипотечное страхование: чем выгодно для агента?
Полисы ипотечного страхования отличаются в зависимости от выбора клиента и требований банка. Чаще всего выбирается страхование жизни и имущества.
Ипотечное страхование требует ежегодной пролонгации до момента полного погашения кредита. Поэтому заработок на пролонгации - стабильный способ получать своё вознаграждение.
Страхование ипотеки: основная информация:
При страховании жилья полис оформляется на сумму, взятую взаймы у банка
Клиенту необходимо предоставить данные кредитного договора, паспортные данные, информацию об объекте страхования
При страховании жизни и здоровья компенсируется сумма, равная периоду нахождения клиента на больничном, или же вся сумма в случае полной нетрудоспособности
Почему выгодно работать с ипотечным страхованием?
Агентское вознаграждение доходит до 50% от стоимости полиса
Большое количество потенциальных клиентов - легко составить клиентскую базу
Продукт с постоянным продлением дает пассивный доход агенту.
Где искать клиентов при работе со страхованием ипотеки?
Если страховой агент уже работает с другими видами страхования, то стоит узнать о потребности у уже существующих клиентов по ОСАГО, КАСКО или другой страховке.
Начинающим агентам стоит начинать с наработки клиентской базы в соц.сетях и на форумах, через знакомых и риэлторов.
Каждый оформленный полис ипотечного страхования дает агенту большое вознаграждение – до 55% и возможность пассивного заработка при продлении полиса. В связи с оживлением рынка ипотечного страхования, эта услуга становится одной из основных в портфеле успешного агента.
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