Ипотечное страхование: чем выгодно для агента? ​

Полисы ипотечного страхования отличаются в зависимости от выбора клиента и требований банка. Чаще всего выбирается страхование жизни и имущества.

Ипотечное страхование требует ежегодной пролонгации до момента полного погашения кредита. Поэтому заработок на пролонгации - стабильный способ получать своё вознаграждение.

Страхование ипотеки: основная информация: ​

При страховании жилья полис оформляется на сумму, взятую взаймы у банка

Клиенту необходимо предоставить данные кредитного договора, паспортные данные, информацию об объекте страхования

При страховании жизни и здоровья компенсируется сумма, равная периоду нахождения клиента на больничном, или же вся сумма в случае полной нетрудоспособности

Почему выгодно работать с ипотечным страхованием? ​

Агентское вознаграждение доходит до 50% от стоимости полиса

Большое количество потенциальных клиентов - легко составить клиентскую базу

Продукт с постоянным продлением дает пассивный доход агенту.

Где искать клиентов при работе со страхованием ипотеки? ​

Если страховой агент уже работает с другими видами страхования, то стоит узнать о потребности у уже существующих клиентов по ОСАГО, КАСКО или другой страховке.

Начинающим агентам стоит начинать с наработки клиентской базы в соц.сетях и на форумах, через знакомых и риэлторов.

Каждый оформленный полис ипотечного страхования дает агенту большое вознаграждение – до 55% и возможность пассивного заработка при продлении полиса. В связи с оживлением рынка ипотечного страхования, эта услуга становится одной из основных в портфеле успешного агента.

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