Кредитный мастер: новый инструмент для повышения продаж агентов
Мы запустили новый сервис — кредитный мастер. С его помощью вы можете предложить клиентам оформить кредит на выгодных условиях. Клиенты смогут легко и быстро сравнивать предложения от нескольких банков, а агенты – получать высокий уровень КВ за успешное оформление.
Преимущества использования кредитного мастера:
1. Скорость и удобство в работе:
Заполнение кредитной заявки занимает всего пару минут. Доступна простая форма для ввода основных параметров кредита: срока, суммы и цели.
2. Сравнение условий:
Клиенты получают возможность ознакомиться с предложениями нескольких банков и выбрать лучшие условия по кредиту.
3. Конфиденциальность и безопасность:
Персональные данные клиента передаются в зашифрованном виде, поэтому процесс оформления заявки на кредит полностью безопасен.
4. Возможность выбора выгодного предложения:
Клиенты получают возможность ознакомиться с предложениями нескольких банков и выбрать лучшие условия по кредиту.
5. Высокая комиссия для агентов:
При успешном оформлении кредита агент получает высокое КВ. Каждая одобренная заявка позволяет вам заработать от 300 руб КВ.
Почему Кредитный мастер – ваш маст-хэв инструмент?
Широкая целевая аудитория:
Среди ваших клиентов уже есть потенциальные заемщики, и Кредитный мастер позволит вам предложить им оптимальные условия кредитования. Востребованность кредитов также позволяет легко находить новых клиентов с помощью рекламы, сарафанного радио или социальных сетей.
- Высокое КВ:
С успешным оформлением кредита вы получите высокое КВ – от 300 рублей. Вероятность одобрения заявки достигает 85%.
- Быстрое оформление:
Заявка с помощью Кредитного мастера занимает меньше 5 минут, поэтому процесс оформления максимально быстрый и удобный. Клиенты оперативно получают предложения от банков, а вы экономите свое время.
Кредитный мастер – это не только инструмент выбора выгодных условий кредитования, но и отличная возможность для агентов увеличивать свой доход.