Кредитный мастер: новый инструмент для повышения продаж агентов ​

Мы запустили новый сервис — кредитный мастер. С его помощью вы можете предложить клиентам оформить кредит на выгодных условиях. Клиенты смогут легко и быстро сравнивать предложения от нескольких банков, а агенты – получать высокий уровень КВ за успешное оформление.

Преимущества использования кредитного мастера: ​

1. Скорость и удобство в работе:

Заполнение кредитной заявки занимает всего пару минут. Доступна простая форма для ввода основных параметров кредита: срока, суммы и цели.

2. Сравнение условий:

Клиенты получают возможность ознакомиться с предложениями нескольких банков и выбрать лучшие условия по кредиту.

3. Конфиденциальность и безопасность:

Персональные данные клиента передаются в зашифрованном виде, поэтому процесс оформления заявки на кредит полностью безопасен.

4. Возможность выбора выгодного предложения:

Клиенты получают возможность ознакомиться с предложениями нескольких банков и выбрать лучшие условия по кредиту.

5. Высокая комиссия для агентов:

При успешном оформлении кредита агент получает высокое КВ. Каждая одобренная заявка позволяет вам заработать от 300 руб КВ.

Почему Кредитный мастер – ваш маст-хэв инструмент? ​

Широкая целевая аудитория:

Среди ваших клиентов уже есть потенциальные заемщики, и Кредитный мастер позволит вам предложить им оптимальные условия кредитования. Востребованность кредитов также позволяет легко находить новых клиентов с помощью рекламы, сарафанного радио или социальных сетей.

Высокое КВ:

С успешным оформлением кредита вы получите высокое КВ – от 300 рублей. Вероятность одобрения заявки достигает 85%.

Быстрое оформление:

Заявка с помощью Кредитного мастера занимает меньше 5 минут, поэтому процесс оформления максимально быстрый и удобный. Клиенты оперативно получают предложения от банков, а вы экономите свое время.

Кредитный мастер – это не только инструмент выбора выгодных условий кредитования, но и отличная возможность для агентов увеличивать свой доход.